T.C. MESUDİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/113-115-117-119-121-123-125-127-129-131-133 sayılı dosyaları



KAMULAŞTIRMA İLANI



Davacı TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş) tarafından mahkememizin;

1)2025/113 Esas sayılı dosyasından malik Hüseyin Sarıkaya, Temel Sarıkaya ve Adem Sarıkaya aleyhine Ordu ili MESUDİYE ilçesi Güneyce mahallesi 157 ada 10 parsel sayılı taşınmazın 11,34 m²lik kısmında,

2)2025/115 Esas sayılı dosyasından malik Gürol Sarıkaya, Durmuş Sarıkaya ve Haki Sarıkaya aleyhine Ordu ili MESUDİYE ilçesi Güneyce mahallesi 136 ada 111 parsel sayılı taşınmazın 563,75 m²lik kısmında,

3)2025/117 Esas sayılı dosyasında malik Gürol Sarıkaya, Durmuş Sarıkaya ve Haki Sarıkaya aleyhine Ordu ili MESUDİYE ilçesi Güneyce mahallesi 136 ada 107 parsel sayılı taşınmazın 402,74 m²lik kısmında,

4)2025/119 Esas sayılı dosyasından malik Hüseyin Sarıkaya aleyhine Ordu ili MESUDİYE ilçesi Güneyce mahallesi 136 ada 103 parsel sayılı taşınmazın 10,60 m²lik kısmında,

5)2025/121 Esas sayılı dosyasından malik Mustafa Sarıkaya ve Hamit Sarıkaya aleyhine Ordu ili MESUDİYE ilçesi Güneyce mahallesi 136 ada 99 parsel sayılı taşınmazın 2,88 m² ve 80,57 m²likkısmında,

6)2025/123 Esas sayılı dosyasından malik Şevket Sarıkaya aleyhine Ordu ili MESUDİYE ilçesi Güneyce mahallesi 136 ada 26 parsel sayılı taşınmazın 2,78 m² ve 103,84 m²lik kısmında,

7)2025/125 Esas sayılı dosyasından malik Ali Rıza Sarıkaya aleyhine Ordu ili MESUDİYE ilçesi Güneyce mahallesi 136 ada 24 parsel sayılı taşınmazın342,51 m²lik kısmında,

8)2025/127 Esas sayılı dosyasından malik Ahmet Sarıkaya, Bilal Sarıkaya, Ramiz Sarıkaya ve Raif Sarıkaya aleyhine Ordu ili MESUDİYE ilçesi Güneyce mahallesi 136 ada 22 parsel sayılı taşınmazın 104,77 m²lik kısmında,

9)2025/129 Esas sayılı dosyasından malik Lisan Sarıkaya, Nail Sarıkaya, Kemal Sarıkaya,Mehmet Sarıkaya ve Yücel Sarıkaya aleyhine Ordu ili MESUDİYE ilçesi Güneyce mahallesi 136 ada 19 parsel sayılı taşınmazın 161,22 m²lik kısmında,

10)2025/131 Esas sayılı dosyasından malik Yüksel Aydoğan, Telli Demirbaş, Gülüşan Şahin, Ahmet Aydoğan, Ali Aydoğan, Eyüp Aydoğan, Nazile Şahin, Günay Er, Yüksel Aydoğan, Telli Demirbaş, Günay Er, Ahmet Aydoğan, Gülüşan Şahin, Ali Aydoğan ve Eyüp Aydoğan aleyhine Ordu ili MESUDİYE ilçesi Güneyce mahallesi 124 ada 12 parsel sayılı taşınmazın 293,46 m²lik kısmında,

11)2025/133 Esas sayılı dosyasından malik Kazım Metin, Tevfik Metin, Reyhan Gündoğdu, Arzu Efe, Recep Metin ve Azmi Metin aleyhine Ordu ili MESUDİYE ilçesi Güneyce mahallesi 108 ada 38 parsel sayılı taşınmazın 5,29 m² ve 1079,30 m²lik kısmında,

Pilon yeri KAMULAŞTIRMASI ve DAİMİ İRTİFAK hakkı kurulması amacıyla; kamu yararı kararı verildiği, kamulaştırmayı yapan kurumun TEDAŞ olduğu, davalı/ davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti TEDAŞ'a yöneltmesi gerektiği, davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan TEDAŞ adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak T.C. Ziraat Bankası Mesudiye Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.