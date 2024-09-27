T.C.

MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ BÜROSU

Sayı No : 2023/21936 CBS Sorusturma Dosyası

Karar No : 2023/1214 (KDE Karar Numarası)



İLANEN TEBLİGAT Cumhuriyet Başsavcılığımızın2023/21936 soruşturma sayılı dosya müştekisi Mohamad ALHAMMADI'nın şikayeti üzerine 27/09/2018 tarihinde müştekinin bilgisi ve rızası dışında gsm hattı çıkarıldığından bahisle yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliye atılı suç yönünden 17/05/2023 tarihinde2023/1214 sayılı"Kamu Davası Ertelenmesi Kararı "verildiği;Şüpheliye kararın tebliğ edildiği; Müşteki yönünden ise ; Müştekinin adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresinde bulunamamış ve kollukça da tebligata yarar adresinin tespit edilememesi nedeniyle tebliğ edilememiş ve adresinin meçhul olduğu cihetiyle,

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28,29,30 ve 31. Maddeleri gereğince tebligatın Mersin ilinde yayımlanan bir gazetede ve elektronik ortamda Basım İlan Kurumu vasıtasıyla ilanen yapılmasına, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.Maddesinin 1. Fıkrasının 2. Bendi ve Tebligat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 49. Maddesinin b bendi mucibince Cumhuriyet Başsavcılığımız ilamı ile gazete ilan suretinin 1 ay müddetle askıda asılmak üzere ilanına, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 31. Maddesi mucibince ilanen Tebliğin son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılmasına, Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na itiraz edilmediği takdirde kesinleştirileceğine kamu adına karar verilmiştir.28/08/2024