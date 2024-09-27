T.C. MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ BÜROSU
Sayı No : 2023/21936 CBS Sorusturma Dosyası
Karar No : 2023/1214 (KDE Karar Numarası)
İLANEN TEBLİGAT Cumhuriyet Başsavcılığımızın2023/21936 soruşturma sayılı dosya müştekisi Mohamad ALHAMMADI'nın şikayeti üzerine 27/09/2018 tarihinde müştekinin bilgisi ve rızası dışında gsm hattı çıkarıldığından bahisle yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliye atılı suç yönünden 17/05/2023 tarihinde2023/1214 sayılı"Kamu Davası Ertelenmesi Kararı "verildiği;Şüpheliye kararın tebliğ edildiği; Müşteki yönünden ise ; Müştekinin adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresinde bulunamamış ve kollukça da tebligata yarar adresinin tespit edilememesi nedeniyle tebliğ edilememiş ve adresinin meçhul olduğu cihetiyle,
- 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28,29,30 ve 31. Maddeleri gereğince tebligatın Mersin ilinde yayımlanan bir gazetede ve elektronik ortamda Basım İlan Kurumu vasıtasıyla ilanen yapılmasına,
- 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.Maddesinin 1. Fıkrasının 2. Bendi ve Tebligat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 49. Maddesinin b bendi mucibince Cumhuriyet Başsavcılığımız ilamı ile gazete ilan suretinin 1 ay müddetle askıda asılmak üzere ilanına,
- 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 31. Maddesi mucibince ilanen Tebliğin son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılmasına,
- Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na itiraz edilmediği takdirde kesinleştirileceğine kamu adına karar verilmiştir.28/08/2024