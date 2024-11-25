Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. MERSİN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.11.2024 - 00:00
        T.C.
        MERSİN
        3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2022/1631 Esas
        19/11/2024

        İLAN

        Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında; Davalı Fatma Özdemir'in adresinin yurt dışı olması nedeniyle duruşma gününü bildirir davetiye çıkarıldığı, tebligatın iade döndüğü, yapılan adres tespiti araştırmasında da bir netice alınamadığından 18/11/2022 tarihli bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava konusu Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, Ziyaret Yolu Mevkii, 1572 Ada 10 Parselde kayıtlı 246,00 m2 yüz ölçümlü arsa nitelikli taşınmazın tapu kaydı, imar durumu ve krokileri celbedilmiş, taşınmaz üzerinde 04/11/2022tarihinde fen, gayrimenkul ve ziraat bilirkişileri refakatinde keşif yapılarak bilirkişi kurulundan rapor alınmıştır.Bilirkişiler tarafından verilen 18/11/2022 tarihli raporda; "Dava konusu taşınmazın keşif tarihi itibari ile toplam değerinin 1.232.495,00 TL olduğu, zirai muhdesatın toplam değere oranının %0.21, zemin değerinin toplam değere oranının %99.79 olduğu, dosyada yapılan inceleme, araştırma ve değerlendirme neticesinde dava konusu taşınmazın değerlendirilmesi sonucunda, imar durumu, tapu kayıtları, malikleri ve hisse nispetleri ve her hisseye düşen miktar dikkate alındığında ivaz ilavesiyle dahi taksimi kabil olmayıp ortaklığın satış yoluyla giderilebileceği görüş ve kanaatine varılmıştır." şeklinde görüş bildirilmiştir. Bilirkişi raporunun ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, HMK.345.maddesi gereğince bilirkişi raporuna iki hafta içinde HMK.nun 342.maddesine uygun olarak HMK.nun 343.maddesi gereğince yasa yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02128159
        Yazı Boyutu