T.C.

MERSİN

3. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2022/1631 Esas

19/11/2024



İLAN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında; Davalı Fatma Özdemir'in adresinin yurt dışı olması nedeniyle duruşma gününü bildirir davetiye çıkarıldığı, tebligatın iade döndüğü, yapılan adres tespiti araştırmasında da bir netice alınamadığından 18/11/2022 tarihli bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava konusu Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, Ziyaret Yolu Mevkii, 1572 Ada 10 Parselde kayıtlı 246,00 m2 yüz ölçümlü arsa nitelikli taşınmazın tapu kaydı, imar durumu ve krokileri celbedilmiş, taşınmaz üzerinde 04/11/2022tarihinde fen, gayrimenkul ve ziraat bilirkişileri refakatinde keşif yapılarak bilirkişi kurulundan rapor alınmıştır.Bilirkişiler tarafından verilen 18/11/2022 tarihli raporda; "Dava konusu taşınmazın keşif tarihi itibari ile toplam değerinin 1.232.495,00 TL olduğu, zirai muhdesatın toplam değere oranının %0.21, zemin değerinin toplam değere oranının %99.79 olduğu, dosyada yapılan inceleme, araştırma ve değerlendirme neticesinde dava konusu taşınmazın değerlendirilmesi sonucunda, imar durumu, tapu kayıtları, malikleri ve hisse nispetleri ve her hisseye düşen miktar dikkate alındığında ivaz ilavesiyle dahi taksimi kabil olmayıp ortaklığın satış yoluyla giderilebileceği görüş ve kanaatine varılmıştır." şeklinde görüş bildirilmiştir. Bilirkişi raporunun ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, HMK.345.maddesi gereğince bilirkişi raporuna iki hafta içinde HMK.nun 342.maddesine uygun olarak HMK.nun 343.maddesi gereğince yasa yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur.