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T.C. MERSİN 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ



ESAS NO : 2024/175 Esas

DAVACI : PTT AŞ

VEKİLİ : AV. SİBEL ORUCOĞLU

DAVALI : SEDA FAİZ 50. Yıl Mah. 1. Cadde 33150 Sok. No : 23Yenişehir / Mersin / MERSİN



Davacı Posta ve Telgram Şirketi AŞ tarafından aleyhinize açılan Alacak davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, ''adresteki bina yıkılmış veya bina tamamen özelliğini yitirmiştir'' gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; PTT ile davalı Seda Faiz arasında düzenlenen 03/07/2023 tarihli APS-Kurye-Posta Kargosu Kabul Taşıma ve Teslim Sözleşmesi uyarınca davalıya ait gönderilerin adresinden teslim alınarak alıcılarına teslimi sağlandığını, bu gönderilere ilişkin davalıya 2 adet fatura düzenlendiğini ancak davalının bu faturaları ödemediğini, toplam 111.188,63 TL alacağı ödenmesi için davalıya mektup gönderildiği ancak davalı tarafından teslim alınmasına rağmen bu borcun ödenmediğini, bu nedenle 2 adet fatura bedeli olantoplam 111.188,63 TL 'nin fatura tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi ile birliktedavalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Durusma Günü: 18/03/2025 saat: 10:25'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 13/11/2024