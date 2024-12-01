T.C. MENDERES 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. MENDERES 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/306

DAVALI : TUNCA TIRKAZ TC Kimlik No:27190533842



Hissedarı olduğunuz İzmir İli, Menderes İlçesi, Özdere Mahallesi, 1187 ada 37 parsel sayılı9.207,12 m2. yüzölçümlü taşınmazın 110,12 m2'lik kısmına ilişkin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasına ilişkin olarak; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligatlar yapılmış olup, yurt içi ve yurt dışı tebligatların iade gelmesi ve yine mernis adresinizin bulunmaması nedeniyle tarafınıza tebligat yapılamamıştır. İlgili adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1-İlan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü aleyhine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıflar Bankası Menderes Şubesine yatırılacağı,

2-7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31.maddesine göre dava dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz gerektiği, 29/01/2025 günü saat 10:30'da yapılacak olan duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususları dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.