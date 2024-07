İ L A N

T.C. MENDERES 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2023/493 Esas

01/07/2024



Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan sanık Ramazan KAHYA hakkında açılan kamu davası gereği;

Aşağıda isim ve adresi yazılı sanık Ramazan KAHYA'ya her türlü aramaya rağmen tebliğe elverişli adresine ulaşılamaması ve MERNİS sisteminde adres kaydı bulunamadığı, mahkemece savunmasının yakalama kararı ile alınması nedenleri ile gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

A-1-Sanık Ramazan Kahya'nın üzerine atılı "bina dahilinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçunu işlediği sabit görülmekle kesinlik kazanan eylemine uyan 6545 sayılı kanun ile ekli TCK.nun 142/2-h maddesi uyarınca suçun işleniş şekli, suç konusunun önem ve değeri, sanığın kastı, amaç ve saiki ile meydana gelen zararın ağırlığı nazara alınarak takdiren sanığın 5 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Sanık hakkında koşulları oluşmadığından TCK.nun 143, 145 ve 168. maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına,

3-Sanığın geçmiş hali, suç işleme hususundaki eğilimi ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkisi nazara alınarak sanık hakkında TCK.nun 62/1. Maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,

4-Sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, Anayasa Mahkemesi'nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı ve 15.04.2020 gün ve 31100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun'un 10. maddesi de gözetilerek sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin 1, 2 ve 3. fıkralarının uygulanmasına,

5-Sanığa TCK 58/6 maddesi uyarınca tekerrür hükümlerinin uygulanmasına, hükmolunan cezanın mükerirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, sanık hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/190 Esas 2021/368 Karar sayılı ilamına konu uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasının , tekerrüre esas alınmasına, sanığın her ikinci kez mükerrir olduğunun cezanın infazı sırasında dikkate alınmasına,

6-Sanığa verilen hapis cezasının süresi nazara alınarak sanık hakkında TCK'nın 50, 51 ve CMK'nın 231. Maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına,

B-1-Sanık Ramazan Kahya'nın üzerine atılı konut dokunulmazlığını ihlal suçunu işlediği anlaşıldığından, kesinlik kazanan eylemine uyan 5237 sayılı TCK.'nun 116/1 maddesi gereğince, suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, sanığın kasıtının derecesi ile güttüğü amaç ve saik dikkate alınarak takdiren sanığın 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Sanığın geçmiş hali, suç işleme hususundaki eğilimi ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkisi nazara alınarak sanık hakkında TCK.nun 62/1. Maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,

3-Sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, Anayasa Mahkemesi'nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı ve 15.04.2020 gün ve 31100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun'un 10. maddesi de gözetilerek sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin 1, 2 ve 3. fıkralarının uygulanmasına,

4-Sanığa TCK 58/6 maddesi uyarınca tekerrür hükümlerinin uygulanmasına, hükmolunan cezanın mükerirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, sanık hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/190 Esas 2021/368 Karar sayılı ilamına konu uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasının , tekerrüre esas alınmasına, sanığın her ikinci kez mükerrir olduğunun cezanın infazı sırasında dikkate alınmasına,

5-Sanığın daha önce kasıtlı suçlardan sabıkasının bulunması, yeniden suç işlemeyeceğine dair Mahkememizde olumlu kanaat oluşmaması nazara alınarak şartları oluşmadığından sanık hakkında CMK'nın 231 ve TCK'nın 51. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

6-Sanığın kişiliği, geçmiş hali, sosyal ve ekonomik durumu,samimi ve muteber herhangi bir pişmanlık göstermemiş olması ve suçun işlenmesindeki özellikler dikkate alınarak, ayrıca mükerrir olması nedeniyle hakkında 5237 sayılı TCK'nın 50/1-a maddesi hükümlerinin tatbikine takdiren yer olmadığına,

C-1-Sanık Ramazan Kahya'nın müştekinin evine zarar vererek girdiği anlaşıldığından eylemine uyan TCK'nin 151/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araç, suç konusunun önem ve değeri, suç konusunun saitleri, sanığın geçmişi ve şahsi ve sosyal durumu, fiilden sonraki davranışları göz önüne alınarak ve TCK'nin 58/3 ve 50/2 maddeleri dikkate alınarak takdiren ve tercihen 4 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Olayda sanık etkin pişmanlıkta bulunmadığından TCK'nun 168. Maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

3-Sanığın geçmiş hali, suç işleme hususundaki eğilimi ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkisi nazara alınarak sanık hakkında TCK.nun 62/1. Maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,

4-Sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, Anayasa Mahkemesi'nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı ve 15.04.2020 gün ve 31100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun'un 10. maddesi de gözetilerek sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin 1, 2 ve 3. fıkralarının uygulanmasına,

5-Sanığa TCK 58/6 maddesi uyarınca tekerrür hükümlerinin uygulanmasına, hükmolunan cezanın mükerirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, sanık hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/190 Esas 2021/368 Karar sayılı ilamına konu uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasının , tekerrüre esas alınmasına, sanığın her ikinci kez mükerrir olduğunun cezanın infazı sırasında dikkate alınmasına,

6-Sanığın daha önce kasıtlı suçlardan sabıkasının bulunması, yeniden suç işlemeyeceğine dair Mahkememizde olumlu kanaat oluşmaması nazara alınarak şartları oluşmadığından sanık hakkında CMK'nın 231 ve TCK'nın 51. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

7-Sanığın kişiliği, geçmiş hali, sosyal ve ekonomik durumu, samimi ve muteber herhangi bir pişmanlık göstermemiş olması ve suçun işlenmesindeki özellikler dikkate alınarak, ayrıca mükerrir olması nedeniyle hakkında 5237 sayılı TCK'nın 50/1-a maddesi hükümlerinin tatbikine takdiren yer olmadığına,

D-Yargılama nedeniyle resen yapılan bir adet posta gideri 7,80 TL,bir tebligat masrafı 87,00 TL bir adet talimat gideri 106,00 TL olmak üzere toplam 200,80 TL'nin sanıktan tahsili ile hazine üzerinde bırakılmasına hususu karar yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 01/07/2024

SANIK: RAMAZAN KAHYA, Kemal ve Sultan oğlu, 03/05/1982 BEYOĞLU doğumlu, İSTANBUL, FATİH, Mercan mah/köy nüfusunda kayıtlı.

TC Kimlik No:47278301798