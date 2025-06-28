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        T.C. MAZGİRT SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 29.06.2025 - 00:00
        İ L A N

        T.C.
        MAZGİRT SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/152 Esas

        25.06.2025

        MAHMUT YALÇIN ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Tunceli İli Mazgirt İlçesi nüfusuna kayıtlı, Hemide ve Hacı'dan olma 1974 doğumlu, 717*****430 T.C. Kimlik numaralı Mukadder Yalçın'dan kendisinden uzun süredir haber alınamadığından ve ölmüş olmasının muhtemel olduğundan bahisle adı geçenin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla; Türk Medeni Kanunu’ nun 32 ve devamı maddeleri gereğince işbu ilan tarihinden itibaren iki ay içinde gaibin ve gaibi tanıyanların veya bilenlerin adı geçen hakkında bir bilgisi olanların mahkememizin 2024/152 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu ilânen duyurulur.26.06.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02251121
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