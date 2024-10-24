T.C. MARDİN SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. MARDİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/9 Tereke



Muris: Muazzez Aslanyavrusu. 42397801082 Sait ve Sultani kızı 01/01/1957 doğumlu Mardin ili Artuklu ilçesi Diyarbakırkapı mahallesi nüfusuna kayıtlı

Yukarıda ismi yazılı murisin hiçbir mal varlığına rastlanamadığından İİK. 217. Maddesi gereğince terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin tatiline karar verilmiştir. İşbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde alacaklılar tarafından gideri peşin verilerek tasfiyeye ilişkin işlemlerin yürütülmesinin devamı istenmediği takdirde tasfiyenin iflas hükümlerine göre kapatılacağı ile evvelce verilen terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi kararının İ.İ.K. 254 maddesi gereğince kapatılmasına karar verilmiştir. İ.İ.K. 166. Maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.

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