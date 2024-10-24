Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. MARDİN SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 25.10.2024 - 00:00
        İLAN
        T.C. MARDİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/9 Tereke


        Muris: Muazzez Aslanyavrusu. 42397801082 Sait ve Sultani kızı 01/01/1957 doğumlu Mardin ili Artuklu ilçesi Diyarbakırkapı mahallesi nüfusuna kayıtlı
        Yukarıda ismi yazılı murisin hiçbir mal varlığına rastlanamadığından İİK. 217. Maddesi gereğince terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin tatiline karar verilmiştir. İşbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde alacaklılar tarafından gideri peşin verilerek tasfiyeye ilişkin işlemlerin yürütülmesinin devamı istenmediği takdirde tasfiyenin iflas hükümlerine göre kapatılacağı ile evvelce verilen terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi kararının İ.İ.K. 254 maddesi gereğince kapatılmasına karar verilmiştir. İ.İ.K. 166. Maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.

        #habericionecikanlar#100#left#

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02109554
        Yazı Boyutu