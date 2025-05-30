İLAN

T.C. MANYAS SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2020/209 Esas



DAVACI :HALUK ÖZDEN-21217457548-Eşen Mah. Eşen Sk. No: 78 Manyas/BALIKESİR

VEKİLLERİ : Av. Hüseyin Erdem GİRGİN

Av. Zekeriya TOK

DAVALILAR :1-VAHDETTİN SÖMER-21493448308-Eşen Mah. Eşen Sk. No:64 Manyas/BALIKESİR

VEKİLİ : Av. Fatih ŞANOL

2-BURÇİN KÜRKÇÜOĞLU -10182078636-427 S Curson Ave. Los Angeles 90036 9988 Los Angeles /AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

3-BURCU BEBA (KÜRKÇÜOĞLU)-10344073226-1507 Spring House Ct. Winchester 22601 9988 Winchester/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ vd.



Davacı vekilinin mahkememize ibraz etmiş olduğu 23/06/2020 havale tarihli dava dilekçesinde; Balıkesir İli, Manyas İlçesi, Eşen Mahallesi, Armutlu Mevkii, 123 ada 17 parsel sayılı taşınmazın tarafların ortak malı olduğunu, tarafların bu gayrimenkulü anlaşarak birlikte kullanamadıklarından ya da rızaen taksim edemediklerinden, gayrimenkuldeki ortaklığın satış yolu ile giderilebilmesi için bu davayı açmak zorunda kaldıklarını, dilekçelerinin birer örneğinin davalılara tebliği ile yapılacak yargılama sonucunda Balıkesir İli, Manyas İlçesi, Eşen Mahallesi, Armutlu Mevkii, 123 ada 17 parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karara bağlanmasını talep ettiği ve davalı olarak gösterildiğiniz Ortaklığın Giderilmesi davası ile ilgili olarak ;

Mahkememizce dava dilekçesi tarafınıza tebliğ edilememiş olup adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebligat Kanununun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tarafınıza ilanen tebligat yapılmış sayılacaktır ve HMK'nun 122 ve 127. maddeleri gereği işbu ilanın tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde HMK'nun 129. maddedeki unsurları içerir formatta dilekçe ile davaya cevaplarınızı, usulü itirazlarınızı ve delillerinizi HMK 126. maddesi gereği mahkememize ibraz etmeniz , iki haftalık süre içinde cevabın hazırlanmasının zor veya imkansız olduğu hallerde iki haftalık cevap süresi içinde müracaat halinde bir defaya mahsus bir ayı geçmemek üzere ek cevap süresi verilebileceği, HMK 122. maddenin ikinci cümlesindeki iki haftalık kesin sürede cevap ve usuli itirazlarını ibraz etmezse HMK'nun 128. maddesi gereği davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve 131. maddesi gereği cevap dilekçesi verilir de ilk itirazları bildirmezse ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağınızın HMK'nun 129/2. maddesi yollaması ile 121. maddeye göre cevap dilekçesinde gösterilen ve elinizde bulunan belgelerin asılları ile birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın örneklerinin mahkememize verilmesi ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın yapılması ve ayrıca bildirilen delillerin toplanması için gerekli delil avansının mahkeme veznesine yatırması gerektiği, ibraz edilmeyen delillerin de ancak, HMK'nun 140/5. maddesinin ön inceleme aşamasında ibraz edilebileceği, aksi halde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağınız,

Duruşma Günü: 07/07/2025 günü saat: 14:05'e duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.