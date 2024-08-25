Örnek No:55*

T.C.

MANAVGAT

İCRA DAİRESİ

2024/3192 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3192 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : :Antalya, Manavgat, Örenşehir Mah., Tepealtı mevkii, 162 Ada, 1 Parselde kayıtlı 7131,48 m2 alanlı arsa vasıflı taşınmaz ( üzerinde otel kompleksi ile ) borçlu şirket adına tam hisse kayıtlıdır. Borçlu şirketin hissesi üzerinde Türkiye Halk Bankası A.Ş. Lehine ipotek şerhi ile icrai ve ihtiyati haciz şerhleri bulunmaktadır. Taşınmaz üzerindeki otel, içerisinde bulunan eklenti ve bütünleyici parça niteliğinde mallar ile birlikte satışa arz edilmiştir. Bu husus 25.03.2024 tarihli mahkemeye sunulan ek raporda sıralanmıştır. Taşınmaz, takyidat bilgisinde yer alan beyanlar hanesindeki şerhler ile birlikte satışa çıkarılmıştır.

Adresi : Örenşehir Mah. Köysokağı Sk. No:663/Z01, Throne Nilbahir Resort Spa Hotel Manavgat

Yüzölçümü : 7.131,48 m2

İmar Durumu : Taşınmaz, Çenger Turizm Merkezi ( Manavgat- Antalya) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında " Turizm tesis alanı ( TTA)" kapsamında kalmakta olup, plan notlarında; otel yapılması durumunda: Emsal (E)=0,50, en fazla yapı yüksekliği 5 kat, Yençok=20,90 m veya zemin kat asma katlı ise Yençok=22,90 M olarak, tatil köylerinde: Emsal (E)= 0,50, en fazla yapı yüksekliği 2 kat, Yençok=10,50 m veya zemin kat asma katlı ise Yençok= 12,50 m olarak, diğer turizm tesislerinde: Emsal (E)=0,30, en fazla yapı yüksekliği= 2 kat, Yençok= 10,50m veya zemin kat asma katlı ise Yençok= 12,50 olarak belirtilmiştir. Parsel üzerinde bulunan yapının 31.01.2013 tarih ve 2013/039 ruhsat numaralı "Yapı Ruhsatı" bulunmaktadır.

Kıymeti : 536.694.912,67 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: a)04.01.2013 tarih ve 149 yevmiyeli beyanlar hanesindeki konusu: "Ş.O."'ne ayni sermaye olarak devredeceğini beyan eder şerhi ve b) 21.01.2013 tarih ve 947 yevmiyeli beyanlar hanesindeki konusu: Turizmtesisi şerhi-Manavgat Belediyesi şerhi yer almaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 13:33

21/08/2024

(İİK m.114 ve m.126, 127)

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