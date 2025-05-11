T.C.

MANAVGAT

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



İ L A N

DOSYA NO : 2022/641

KARAR NO :2023/994

KARAR TARİHİ:26/09/2023



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı gerekçeli kararı ile sanık KHILOLA FAKHRITDIN KIZI ABDUKHALILOVA hakkında TCK'nın 86/2-3e, 53/1 maddeleri gereğince Basit Yaralama suçundan hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı ile TCK'nın 125. Maddesi gereğince Hakaret suçundan şikayet yokluğu nedeniyle TCK'nın 73/4 ve CMK'nın 223/8 maddeleri gereğince DÜŞME kararı verilmiş, karar tebliği için sanığa tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

İş bu ilan tarihinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya zapta geçirilecek beyan ile Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı yönünden Manavgat Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz, Düşme kararı yönünden Antalya Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yoluna başvurulabileceği aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 08/05/2025