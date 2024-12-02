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        T.C. MALKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 03.12.2024 - 00:00
        İLAN
        T.C.
        MALKARA
        (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN
        ESAS SAYISI : 2023/82 Ort. Gid. Satış

        HİSSEDAR İSMAİL SEMİH GEZEKER - SOFİA /BULGARİSTAN CUMHURİYETİ
        Memurluğumuz dosyasına konu taşınmaz hissedarı olan HİSSEDAR İSMAİL SEMİH GEZEKER'ye gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve yine kendisine ait başkaca bir adrese ulaşılamadığından tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla;
        Memurluğumuza konu taşınmazların satış gün ve saati aşağıda belirtilmekle; ilanen tebliğ olunur.


        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Tekirdağ İl, Malkara İlçe, HASKÖY Mahalle/Köy, 252 Parsel
        Yüzölçümü : 4.100 m2
        İmar Durumu :Yok
        Kıymeti : 401.800,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:İl Trm ve Orm. Md. 05/01/2021 tarihli 8590 yazısı ile Büyük Ova Koruma Alanı içerisinde kalmaktadır.
        Malkara Kadarstro Şefliğinin 23/10/2023 tarih ve 20853 yazısı ile İbrice Ovası Büyükova Alanındadır


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 13:30
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2024 - 13:30
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 13:30
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 13:30

        2 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Tekirdağ İl, Malkara İlçe, HASKÖY Mahalle/Köy, 530 Parsel
        Yüzölçümü : 7.300 m2
        İmar Durumu :Yok
        Kıymeti : 715.400,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: İl Trm ve Orm. Md. 05/01/2021 tarihli 8590 yazısı ile Büyük Ova Koruma Alanı içerisinde kalmaktadır.
        Malkara Kadarstro Şefliğinin 23/10/2023 tarih ve 20853 yazısı ile İbrice Ovası Büyükova Alanındadır


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 13:40
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2024 - 13:40
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 13:40
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 13:40

        3 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Tekirdağ İl, Malkara İlçe, HASKÖY Mahalle/Köy, 568 Parsel
        Yüzölçümü : 16.850 m2
        İmar Durumu :Yok
        Kıymeti : 1.651.300,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: İl Trm ve Orm. Md. 05/01/2021 tarihli 8590 yazısı ile Büyük Ova Koruma Alanı içerisinde kalmaktadır.
        Malkara Kadarstro Şefliğinin 23/10/2023 tarih ve 20853 yazısı ile İbrice Ovası Büyükova Alanındadır


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 13:50
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2024 - 13:50
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 13:50
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 13:50

        4 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Tekirdağ İl, Malkara İlçe, HASKÖY Mahalle/Köy, 595 Parsel
        Yüzölçümü : 6.600 m2
        İmar Durumu :Yok
        Kıymeti : 646.800,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:İl Trm ve Orm. Md. 05/01/2021 tarihli 8590 yazısı ile Büyük Ova Koruma Alanı içerisinde kalmaktadır.
        Malkara Kadarstro Şefliğinin 23/10/2023 tarih ve 20853 yazısı ile İbrice Ovası Büyükova Alanındadır


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 14:00
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2024 - 14:00
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 14:00
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 14:00

        5 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Tekirdağ İl, Malkara İlçe, HASKÖY Mahalle/Köy, 810 Parsel
        Adresi : Hasköy Mah. 810 Parsel Malkara / TEKİRDAĞ
        Yüzölçümü : 2.016 m2
        İmar Durumu :Yok
        Kıymeti : 1.000.000,00 TL
        KDV Oranı : %20
        Kaydındaki Şerhler: Malkara Kadarstro Şefliğinin 23/10/2023 tarih ve 20853 yazısı ile İbrice Ovası Büyükova Alanındadır


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 14:10
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2024 - 14:10
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 14:10
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 14:10
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02132918
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