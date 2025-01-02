T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
1- Mülkiyeti Belediyemize ait 32 adet taşınmaz, 2886 sayılı kanunun 45.nci maddesine göre açık teklif usulü ile;
5 adet taşınmaz (11-25-26-28-36 nolu ihaleler), 2886 sayılı kanunun 35a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.
2- İhaleler tabloda belirtilen tarih ve saatlerde Belediye binasındaki Encümen odasında ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3- Geçici Teminat Bedeli muhammen bedelin %3'ü kadardır.
4- Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
5- Taşınmaz Özellikleri:
|Sıra No
|Mahalle
|Ada / Parsel
|Yüzölçüm
(m2)
|Cinsi
|Muhammen Bedel (TL)
|Geçici Teminat (TL)
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|1
|BAĞPINAR
|138
|17200
|TARLA
|1.750.000,00
|52.500,00
|15.01.2025
|09:00
|2
|BATKIN
|311
|23400
|ÇAYIR
|6.250.000,00
|187.500,00
|15.01.2025
|09:10
|3
|BAYRAMTEPE
|117/64
|16807,98
|TARLA
|1.300.000,00
|39.000,00
|15.01.2025
|09:20
|4
|DAVUTELİ
|109/39
|4258,37
|TARLA
|750.000,00
|22.500,00
|15.01.2025
|09:30
|5
|DEVELİ
|118/62
|1128,69
|ARSA
|700.000,00
|21.000,00
|15.01.2025
|09:40
|6
|EVRENBEY
|122/1
|2596,17
|TARLA
|1.000.000,00
|30.000,00
|15.01.2025
|09:50
|7
|GÖNENCE
|1574
|408
|ARSA
|400.000,00
|12.000,00
|15.01.2025
|10:00
|8
|HACISUNGUR
|145/2
|2343,69
|ARSA
|1.700.000,00
|51.000,00
|15.01.2025
|10:10
|9
|HACISUNGUR
|145/3
|2155,79
|ARSA
|1.550.000,00
|46.500,00
|15.01.2025
|10:20
|10
|HACISUNGUR
|146/2
|2087,85
|ARSA
|1.750.000,00
|52.500,00
|15.01.2025
|10:30
|11
|İBRİBEY
|137/6
|42920,83
|TARLA
|11.500.000,00
|345.000,00
|15.01.2025
|10:40
|12
|İBRİBEY
|141/1
|22583,37
|TARLA
|6.000.000,00
|180.000,00
|15.01.2025
|10:50
|13
|İBRİBEY
|145/10
|16342,11
|TARLA
|4.000.000,00
|120.000,00
|15.01.2025
|11:00
|14
|İBRİBEY
|158/6
|10340,75
|TARLA
|1.100.000,00
|33.000,00
|15.01.2025
|11:10
|15
|İBRİBEY
|169/1
|11542,05
|TARLA
|950.000,00
|28.500,00
|15.01.2025
|11:20
|16
|İBRİBEY
|183/1
|3753,05
|TARLA
|850.000,00
|25.500,00
|15.01.2025
|11:30
|17
|İBRİBEY
|184/1
|5712,34
|TARLA
|1.300.000,00
|39.000,00
|15.01.2025
|11:40
|18
|İBRİBEY
|194/40
|2330,61
|TARLA
|400.000,00
|12.000,00
|15.01.2025
|11:50
|19
|KADIKÖY
|106/21
|2062,21
|ARSA
|1.750.000,00
|52.500,00
|15.01.2025
|12:00
|20
|KARACAGÜR
|131/40
|19300
|TARLA
|3.600.000,00
|108.000,00
|15.01.2025
|13:00
|21
|KARACAGÜR
|131/47
|12527,38
|TARLA
|2.350.000,00
|70.500,00
|15.01.2025
|13:10
|22
|KARAMURAT
|145/9
|2713,25
|TARLA
|400.000,00
|12.000,00
|15.01.2025
|13:20
|23
|KARAMURAT
|164/8
|10629,8
|TARLA
|1.400.000,00
|42.000,00
|15.01.2025
|13:30
|24
|KARAMURAT
|165/22
|18087,82
|TARLA
|2.500.000,00
|75.000,00
|15.01.2025
|13:40
|25
|KARAMURAT
|184/1
|157933,78
|TARLA
|59.000.000,00
|1.770.000,00
|15.01.2025
|13:50
|26
|KARAMURAT
|185/1
|123602,37
|TARLA
|46.500.000,00
|1.395.000,00
|15.01.2025
|14:00
|27
|KIRIKALİ
|126/2
|3247,69
|TARLA
|200.000,00
|6.000,00
|15.01.2025
|14:10
|28
|KÜÇÜKHIDIR
|129/72
|40452,64
|TARLA
|10.000.000,00
|300.000,00
|15.01.2025
|14:20
|29
|MÜSTECEP
|129/1
|616,39
|ARSA
|500.000,00
|15.000,00
|15.01.2025
|14:30
|30
|MÜSTECEP
|156/11
|590
|ARSA
|475.000,00
|14.250,00
|15.01.2025
|14:40
|31
|SARNIÇ
|171
|2000
|ARSA
|1.750.000,00
|52.500,00
|15.01.2025
|14:50
|32
|SIRTBEY
|156/1
|2071,41
|ARSA
|1.000.000,00
|30.000,00
|15.01.2025
|15:00
|33
|YAYLA
|117/36
|6555,71
|TARLA
|550.000,00
|16.500,00
|15.01.2025
|15:10
|34
|YAYLAGÖNE
|150/68
|20013,82
|TARLA
|4.200.000,00
|126.000,00
|15.01.2025
|15:20
|35
|YAYLAGÖNE
|157/11
|1316,4
|TARLA
|175.000,00
|5.250,00
|15.01.2025
|15:30
|36
|YENİCE
|133/4
|77545,18
|TARLA
|20.000.000,00
|600.000,00
|15.01.2025
|15:40
|37
|YILANLI
|103/12
|36030,98
|TARLA
|4.900.000,00
|147.000,00
|15.01.2025
|15:50
6- İhaleye iştirak edeceklerin aşağıdaki belgeler ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne son başvuru tarihi olan 14.01.2025 Salı Günü saat 16:00’a kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.
-Kimlik Belgesi (Gerçek Kişiler)
-Yerleşim Belgesi (Gerçek Kişiler)
-Vekaleten katılma halinde Noter tasdikli vekaletname.
-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgesi (Tüzel kişiler)
-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)
-Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti (Dernekler için)
-Tebligat için adres beyanı ve iletişim bilgileri.
-Malkara Belediyesine ait herhangi bir borcu olmadığına dair belge.
-Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya 2886 sayılı D.İ.K. 26.maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden birisi.
İlan olunur.
Nergiz KARAAĞAÇLI ÖZTÜRK
Malkara Belediye Başkanı