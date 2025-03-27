T.C. MALATYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
ESAS NO : 2024/406 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Kozluk Mahallesi 105 Ada 14 Parsel sayılı taşınmaz hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalı Adı Soyadı
|Dava:
|BEKİR TAŞ
|MALİYE HAZİNESİ
|Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur. 25/03/2025