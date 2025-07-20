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        T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 21.07.2025 - 00:00
        T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/295 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Kamulaştırmayı yapan davacı Toplu Konut İdare Başkanlığı adına davalılar Gülşen Yazı, Mert Yazı, Merdan Yazı adına tapuda Malatya İli Yeşilyurt İlçesi İkizce Mahallesi 152 ada 14 parsel sayılı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/295 Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 11.07.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02262949
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