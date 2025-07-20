T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/305 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



Kamulaştırmayı yapan davacı Toplu Konut İdare Başkanlığı tarafından davalı Hadice İlah adına tapuda Malatya İli Yeşilyurt İlçesi İkizce Mahallesi 153 ada 22 parsel sayılı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/305 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 11.07.2025