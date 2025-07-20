T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/282 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



Kamulaştırmayı yapan davacı Toplu Konut İdare Başkanlığı tarafından davalılar Fatma Yaşaroğlu, İsmail Alboğa, İsmail Şener, Remziye Alper, Yusuf San adına tapuda Malatya İli Yeşilyurt İlçesi İkizce Mahallesi 142 ada 7 nolu parsel taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/282 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 11.07.2025