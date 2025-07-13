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        T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14.07.2025 - 00:00
        T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/319 Esas


        İLAN


        Davalı İhsan Gürbüz'e ait olan Malatya ili Yeşilyurt ilçesi İkizce mahallesi 158 ada 10, 11 ve 12 parsel sayılı sayılı taşınmaza davacı TOKİ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/319 Esas dosyası ile dava açıldığı, dava konusu taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği hususu İLAN OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02259752
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