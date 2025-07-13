T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/319 Esas



İLAN



Davalı İhsan Gürbüz'e ait olan Malatya ili Yeşilyurt ilçesi İkizce mahallesi 158 ada 10, 11 ve 12 parsel sayılı sayılı taşınmaza davacı TOKİ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/319 Esas dosyası ile dava açıldığı, dava konusu taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği hususu İLAN OLUNUR.