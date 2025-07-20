T.C.

MALATYA

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1478 Esas

16.07.2025



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Mahkememizde görülmekte olan Elatmanın önlenmesi davası nedeniyle, davalı Yusuf oğlu, Malatya 1983 doğumlu,T.C. 467*****060 ORHAN ÖZDEMİR tebliğe yarar adresi tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden adı geçenin duruşma günü olan 23/10/2025 günü saat 09:30'da mahkememizde hazır bulunmadığı veya kendisine temsilen bir vekil göndermediği takdirde yargılamanın yokluğunda devam edilip karar verileceği hususundaki duruşma gününü tebliğin yerine kaim olmak üzere ilan olunur.