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        T.C. MALATYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 21.07.2025 - 00:00
        T.C.
        MALATYA
        1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2022/1478 Esas

        16.07.2025


        İLAN


        Mahkememizde görülmekte olan Elatmanın önlenmesi davası nedeniyle, davalı Yusuf oğlu, Malatya 1983 doğumlu,T.C. 467*****060 ORHAN ÖZDEMİR tebliğe yarar adresi tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden adı geçenin duruşma günü olan 23/10/2025 günü saat 09:30'da mahkememizde hazır bulunmadığı veya kendisine temsilen bir vekil göndermediği takdirde yargılamanın yokluğunda devam edilip karar verileceği hususundaki duruşma gününü tebliğin yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02262735
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