T.C. LÜLEBURGAZ SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. LÜLEBURGAZ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/16

Tereke Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi,Tatkavaklı mah/köy Cilt, 115 Hane No: 12 'de nüfusa kayıtlı 06/03/1967doğumlu 09/11/2021 tarihinde vefat eden müteveffa Nihal Kır'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nın 612.maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.