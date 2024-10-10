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        T.C. LAPSEKİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 11.10.2024 - 00:00
        T.C. LAPSEKİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/163 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Çanakkale İli Lapseki İlçesi
        MEVKİİ : Güreci Köyü, Değirmendere Mevki
        PAFTA NO :
        ADA NO : 212
        PARSEL NO : 22
        VASFI : Tarla
        YÜZÖLÇÜMÜ : 10.081,00 m2
        MALİKİN ADI VE SOYADI : Selma Yıldırım
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : TEİAŞ
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ :Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Gnel Müdürlüğünün yatırım programında tesis edilecek olan 154 KV İçdaş Lapseki 3 Enerji İletim Hattı güzergahına isabet eden Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Güreci Köyü Değirmendere Mevkii 212 ada, 22 parsel nosunda kayıtlı taşınmaz ile ilgili olarak TEİAÜŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 21/04/2021 tarih ve 14-2 sayılı kararı ve 03/05/2018 tarihli 11-126 sayılı kararı kamulaştırılması için kamu yararına karar verilmesi nedeniyle kamulaştırma işlemlerine başlanmıştır.
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/163 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02/10/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02102013
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