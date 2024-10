T.C. LAPSEKİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. LAPSEKİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/163 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Çanakkale İli Lapseki İlçesi

MEVKİİ : Güreci Köyü, Değirmendere Mevki

PAFTA NO :

ADA NO : 212

PARSEL NO : 22

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 10.081,00 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Selma Yıldırım

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEİAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Gnel Müdürlüğünün yatırım programında tesis edilecek olan 154 KV İçdaş Lapseki 3 Enerji İletim Hattı güzergahına isabet eden Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Güreci Köyü Değirmendere Mevkii 212 ada, 22 parsel nosunda kayıtlı taşınmaz ile ilgili olarak TEİAÜŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 21/04/2021 tarih ve 14-2 sayılı kararı ve 03/05/2018 tarihli 11-126 sayılı kararı kamulaştırılması için kamu yararına karar verilmesi nedeniyle kamulaştırma işlemlerine başlanmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/163 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02/10/2024