T.C. LAPSEKİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/165 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili, Lapseki ilçesi, Subaşı Mah.
MEVKİİ : Kazpınar Mevkii
ADA NO : 101
PARSEL NO : 15
YÜZÖLÇÜMÜ : 16.708,79m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ABUBAKR ALKHATTEEB
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜD.
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 04.12.2019 tarih ve 34-469 sayılı kararıyla tesis edilecek olan 154 KV ÇANAKKALE BRŞ.N.-LAPSEKİ Eİ HATTI projesi kapsamında TEİAŞ adına kamulaştırılması.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/165 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02.07.2025