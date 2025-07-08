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        T.C. LAPSEKİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 09.07.2025 - 00:00
        T.C. LAPSEKİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/165 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili, Lapseki ilçesi, Subaşı Mah.
        MEVKİİ : Kazpınar Mevkii
        ADA NO : 101
        PARSEL NO : 15
        YÜZÖLÇÜMÜ : 16.708,79m²
        MALİKİN ADI VE SOYADI : ABUBAKR ALKHATTEEB
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜD.
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 04.12.2019 tarih ve 34-469 sayılı kararıyla tesis edilecek olan 154 KV ÇANAKKALE BRŞ.N.-LAPSEKİ Eİ HATTI projesi kapsamında TEİAŞ adına kamulaştırılması.
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/165 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02.07.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02256550
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