T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1. T.C. Kütahya Belediyesi Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen İlimiz Doğalar Köyü Doğalar Sadıkkırı Yolu 3. Km’de bulunan T.C. Kütahya Belediyesi Kalker Sabit Kırma Eleme Tesisi İçerisinde Yer Alan, İdare Malı Kalker Sabit Kırma Eleme Tesisi ve Müştemilatlarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ihale ile satılması işi,

2. Ödeme Şekli: İhale kararının tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içinde ihale üzerinde kalan istekli noter sözleşmesini yapmadan önce ihale bedelini (%20 KDV ile birlikte vergi, resim, harç fon kesintisi, katkı payı vb.) Belediyemize peşin yatıracaktır.

3. Pazarlık Süreci: İhale günü satılmayan T.C. Kütahya Belediyesi Kalker Sabit Kırma Eleme Tesisi İçerisinde Yer Alan, İdare Malı Kalker Sabit Kırma Eleme Tesisi ve Müştemilatlarının; kanuni süre olan -15- gün boyunca ihalede kalacaktır. Muhammen bedelin altına düşmemek kaydıyla 15 gün boyunca Encümenin toplandığı günler (Mücbir sebep harici Salı ve Perşembe) ihale süreci devam edecek olup, 15 gün içinde satılmazsa ihaleden kaldırılacaktır.

İhale Tarihi / Günü / Saati : 27 Ağustos 2024 / Salı / 10.30 İhalenin Yapılacağı Yer : Belediye Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

(TL) Geçici Teminat Bedeli TL Doğalar Köyü Doğalar Sadıkkırı Yolu 3. Km’de Bulunan Mevcut 200 – 250 Ton / Saat Kapasiteli Kalker Sabit Kırma Eleme Tesisi ve Müştemilatı 3.593.375,00.-TL 107.801,25.-TL

KDV oranları ihale ilan tarihinde ilgili kanunda geçerli olan oranlar baz alınarak belirlenmiştir. İlgili kanunda değişiklik yapılması durumunda ihalenin yapıldığı tarihte yürürlükteki ilgili kanunda geçen oranlar geçerli olacaktır.

İhale Kapsamında Satılacak Sabit Kırma Eleme Tesisi ve Müştemilatı Aşağıdaki Gibidir a. 2014 Gayret Makina imalatı, GM-09 model, 1100 x 5200 mm ölçülerinde,

35 m3 m3 bunker hacmine ve 1380 mm ızgara boyuna sahip, 1000 devir,

250-400 ton/saat çalışma kapasiteli 17 ton ağırlığında titreşimli kaya besleyici. 1 Adet b. 2014 Gayret Makina imalatı, GM-07 model, 1100 x 850 mm ölçülerinde,

1500 devir, 100-300 ton/saat çalışma kapasiteli, 33 ton ağırlığında primer çeneli

kırıcı 1 Adet c. 2014 Gayret Makina imalatı, GM-PST-03 model, 1500 x 1100 mm ölçülerinde,

1500 devir, 250-300 ton/saat çalışma kapasiteli, 28 ton ağırlığında sekonder

Darbeli kırıcı. 1 Adet ç. 2014 Gayret Makina imalatı, GM-TRS-75 model, 1040 x 750 mm ölçülerinde,

1500 devir, 100 ton/saat çalışma kapasiteli, 14 ton ağırlığında tersiyer kırıcı. 1 Adet d. 2014 Gayret Makina imalatı, GM-STE-2060 model, 2000 x 6000 mm Ölçülerinde, çift motor 1500 devir, şaftlı tahrik sistemine sahip, 4 katlı, 16,5 ton ağırlığında titreşimli

Elek. 1 Adet e. 10 metre çeneli kırıcı-pst kırıcı arası malzeme taşınması için bant konveyör

(Bant lastiği, itiş-çekiş tamburları, makaraları, motoru (redüktör), kasnağı

ve kayışları dahil). 1 Adet f. 30 metre pst kırıcı-titreşimli elek arası malzeme taşınması için bant konveyör

(bant lastiği, itiş-çekiş tamburları, makaraları, motoru (redüktör), kasnağı ve

kayışları dahil). 1 Adet g. 17 metre titreşimli elek-tersiyer arası malzeme taşınması için bant konveyör

(bant lastiği, itiş-çekiş tamburları, makaraları, motoru (redüktör), kasnağı ve

kayışları dahil). 1 Adet h. 15 metre tersiyer-elek bandı arası geri besleme malzeme taşınması için

Bant konveyör (bant lastiği, itiş-çekiş tamburları, makaraları, motoru

(Redüktör), kasnağı ve kayışları dahil). 1 Adet ı. 15 metre elek çıkışı son ürün malzeme için bant konveyör (bant lastiği,

İtiş -çekiş tamburları, makaraları, motoru (redüktör), kasnağı ve kayışları dahil). 4 Adet i. 12 metre baypas malzeme taşınması için bant konveyör (bant lastiği,

İtiş-çekiş tamburları, makaraları, motoru (redüktör), kasnağı ve kayışları dahil). 1 Adet j. 4 metre besleyici elek ızgara altı baypas malzeme taşınması için bant konveyör

(Bant lastiği, itiş-çekiş tamburları, makaraları, motoru (redüktör),

Kasnağı ve kayışları dahil). 1 Adet k. Tesis kontrol paneli ve kabini. 1 Adet l. Elektrik tesisatı (Demir direkli OG-ENH trafo, 1000 kvA 6,40 mt x 2,50 mt

Köşk, AG-OG kablolar, kablo taşıma tavaları, kompanzasyon,

Sigorta vb. elektrik tesisatına ilişkin tüm malzeme). 1 Adet m. 60 metre x 106 cm bant lastiği (kullanılmamış, sıfır ürün) 1 Adet n. 106 cm tambur (az kullanılmış). 2 Adet o. 80 cm tambur (az kullanılmış). 1 Adet ö. 33 cm bant lastik altı makarası (kullanılmamış). 59 Adet p. 33 cm bant lastik altı makarası (kullanılmış). 57 Adet r. 25 cm bant lastik altı makarası (kullanılmamış). 24 Adet s. 25 cm bant lastik altı makarası (kullanılmış). 9 Adet ş. 106 cm bant lastik altı makarası (kullanılmış). 1 Adet t. Nuriş marka kaynak makinesi. 1 Adet u. Lupamat marka Kompresör. 1 Adet ü. Genleşme tankı 1 Adet v. Su Tankı plastik 1 Adet y. Prefabrik bina 1 Adet

4. İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a. Nüfus cüzdanı sureti ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı (Gerçek Kişiler)

b. Kanuni İkametgâh adresi ile Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası,

c. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi

1. Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a),(b) ve (c)’ deki esaslara göre temin edecekleri belge,

d. İmza Sirkülerini Vermesi

1. Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza beyannamesi.

2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri.

3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a),(b) ve (c) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

e. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenden noter tasdikli imza beyannamesi.

f. Muhammen başlangıç bedelin %3’ ü tutarındaki geçici teminatını yatırdığına dair belge.

g. İlanda belirtilen 107.801,25 TL tutarındaki teminat bedelinin, teminat mektubu olması durumunda süresiz teminat mektubu olacaktır. Nakit olarak Belediyemiz veznelerine yatırılması halinde ise teminatın yatırıldığına ve/veya verildiğine dair belge.

h. Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi. (Şartname Bedeli 500,00.-TL)

i. 2886 sayılı ve 4734 sayılı kanunlara göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,

j. T.C. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,

k. İhaleye katılacak olanlar yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine teslim etmek zorundadır.

İstenen bütün belgeler asıl veya “Aslı İdarece Görülmüştür” ibaresi taşıyacaktır.

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası Kat:2) müracaatları ilan olunur.

