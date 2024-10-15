T.C. KÜTAHYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KÜTAHYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/546 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Esas No Kamulaştırılan Taşınmazın

Bulunduğu Yer Kamulaştırılacak Alan İrtifak Tesis

Edilecek Alan Malik Bilgileri 2024/546 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Meydan Mahallesi, 125 Ada, 68 Parsel, 43,50 m2 Yüzölçümlü, Bahçeli Kerpiç Ev 43,50 m2 -Turan Erdek

-Şükrü Cem Erdek

-Nilgün Elçi " Kütahya İli, Merkez İlçesi, Meydan Mahallesi, 125 Ada, 69 Parsel, 54,60 m2 Yüzölçümlü, Bahçeli Kerpiç Ev 54,90 m2 -Turan Erdek

-Şükrü Cem Erdek

-Nilgün Elçi " Kütahya İli, Merkez İlçesi, Meydan Mahallesi, 125 Ada, 72 Parsel, 125,70 m2 Yüzölçümlü, Bahçe 125,70 m2 -Turan Erdek

-Şükrü Cem Erdek

-Nilgün Elçi

Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2024/546 Esas Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği, Duruşmanın 22/11/2024 günü saat 11:30'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur.26/09/2024