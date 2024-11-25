T.C.

KULU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/16 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

BU İLAN AYNI ZAMANDA HİSSEDARLAR ÇAĞLA KÖKER HAMDİYE KÖKEN , HARUN REŞİT KÖKER VE KÖRPE KÖKER JHONSSON 'A SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ AMAÇLI İLAN MAHİYETİNDEDİR .

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, KEMALİYE Mahalle/Köy, 80 Ada, 93 Parsel,

Adresi : Konya İli Kulu İlçesi Kemaliye Mah. 80 Ada, 93 Parsel Kulu / KONYA

Yüzölçümü : 45.350,00 m2

İmar Durumu :Taşınmaz uygulama imar planı sınırı dışında kalmakta olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) tarafından 27/04/2027 tarih ve 75820 sayılı Olur'u ile 644 sayılı KHK'nın Ek Madde 1/2 ve 13/A maddesi uyarınca onaylanan Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Konya ili kısmına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanına denk gelmektedir. Plan hükümlerinde belirtilen tarım alanları başlıklı hüküm geçerlidir.

Kıymeti : 453.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2025 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2025 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 10:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, KEMALİYE Mahalle/Köy, 80 Ada, 172 Parsel,

Adresi : Konya İli Kulu İlçesi Kemaliye Mah. 80 Ada, 172 Parsel Kulu / KONYA

Yüzölçümü : 100.000 m2

İmar Durumu :Taşınmaz uygulama imar planı sınırı dışında kalmakta olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) tarafından 27/04/2027 tarih ve 75820 sayılı Olur'u ile 644 sayılı KHK'nın Ek Madde 1/2 ve 13/A maddesi uyarınca onaylanan Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Konya ili kısmına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanına denk gelmektedir. Plan hükümlerinde belirtilen tarım alanları başlıklı hüküm geçerlidir.

Kıymeti : 1.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2025 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2025 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 11:00

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, KEMALİYE Mahalle/Köy, 1915 Ada,

Adresi : Konya İli Kulu İlçesi Kemaliye Mah. 1915 Ada, 1 Parsel Kulu / KONYA

Yüzölçümü : 40.874,37 m2

İmar Durumu :Taşınmaz uygulama imar planı sınırı dışında kalmakta olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) tarafından 27/04/2027 tarih ve 75820 sayılı Olur'u ile 644 sayılı KHK'nın Ek Madde 1/2 ve 13/A maddesi uyarınca onaylanan Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Konya ili kısmına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanına denk gelmektedir. Plan hükümlerinde belirtilen tarım alanları başlıklı hüküm geçerlidir.

Kıymeti : 817.487,40 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2025 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2025 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 11:30

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, BAHADIRLI Mahalle/Köy, 1722 Ada, 8 Parsel,

Adresi : Konya İli Kulu İlçesi Bahadırlı Mah. 1722 Ada, 8 Parsel Kulu / KONYA

Yüzölçümü : 62.488,03 m2

İmar Durumu :Taşınmaz uygulama imar planı sınırı dışında kalmakta olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) tarafından 27/04/2027 tarih ve 75820 sayılı Olur'u ile 644 sayılı KHK'nın Ek Madde 1/2 ve 13/A maddesi uyarınca onaylanan Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Konya ili kısmına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanına denk gelmektedir. Plan hükümlerinde belirtilen tarım alanları başlıklı hüküm geçerlidir.

Kıymeti : 624.880,30 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2025 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2025 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 12:00

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, BAHADIRLI Mahalle/Köy, 1724 Ada, 2 Parsel, YA İLİ KULU İLÇESİ KEMALİYE MAHAL ...

Adresi : Konya İli Kulu İlçesi Bahadırlı Mah. 1724 Ada, 2 Parsel Kulu / KONYA

Yüzölçümü : 11.174,17 m2

İmar Durumu :Taşınmaz uygulama imar planı sınırı dışında kalmakta olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) tarafından 27/04/2027 tarih ve 75820 sayılı Olur'u ile 644 sayılı KHK'nın Ek Madde 1/2 ve 13/A maddesi uyarınca onaylanan Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Konya ili kısmına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanına denk gelmektedir. Plan hükümlerinde belirtilen tarım alanları başlıklı hüküm geçerlidir.

Kıymeti : 111.741,70 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2025 - 12:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 12:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2025 - 12:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 12:25

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, BAHADIRLI Mahalle/Köy, 1728 Ada, 3 Parsel,

Adresi : Konya İli Kulu İlçesi Bahadırlı Mah. 1722 Ada, 8 Parsel Kulu / KONYA

Yüzölçümü : 12.523,07 m2

İmar Durumu :Taşınmaz uygulama imar planı sınırı dışında kalmakta olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) tarafından 27/04/2027 tarih ve 75820 sayılı Olur'u ile 644 sayılı KHK'nın Ek Madde 1/2 ve 13/A maddesi uyarınca onaylanan Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Konya ili kısmına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanına denk gelmektedir. Plan hükümlerinde belirtilen tarım alanları başlıklı hüküm geçerlidir.

Kıymeti : 125.230,70 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2025 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2025 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 13:30

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, BAHADIRLI Mahalle/Köy, 1731 Ada, 12 Parsel,

Adresi : Konya İli Kulu İlçesi Bahadırlı Mah. 1722 Ada, 8 Parsel Kulu / KONYA

Yüzölçümü : 20.889,74 m2

İmar Durumu :Taşınmaz uygulama imar planı sınırı dışında kalmakta olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) tarafından 27/04/2027 tarih ve 75820 sayılı Olur'u ile 644 sayılı KHK'nın Ek Madde 1/2 ve 13/A maddesi uyarınca onaylanan Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Konya ili kısmına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanına denk gelmektedir. Plan hükümlerinde belirtilen tarım alanları başlıklı hüküm geçerlidir.

Kıymeti : 208.897,40 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2025 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2025 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 14:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.