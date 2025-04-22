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        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 23.04.2025 - 00:00

        Örnek No:54*

        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

        2025/3802 TLMT.
        TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3802 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

        Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
        950.000,00.TL 1 Taşıt 34 DUM 314
        ŞASE NOVF3LBYHZKMS044787
        MOTOR NO Tespit Edilemedi
        ARACIN TÜRÜ OTOMOBiL
        MARKA PEUGEOT 308 STYLE TECH 1.5 BLUEHDI
        MODELİ2021
        RENK BEYAZ
        YAKIT TİPİ DİZEL
        MOTOR HACMİ 1499
        VİTES TİPİA/T (OTOMATİK)
        KİLOMETRE Tespit Edilemedi
        ANAHTAR YOK
        RUHSAT YOK
        Dosyaya sunulan bilirkişi raporunda; Araç üzerinde yapılan genel incelemede, sağ sol yan camlarının sağlam, arka camın sağlam olduğu, sağ aynanın sağlam, sol dış aynanın sağlam olduğu, Sağ farının sağlam, sol farının sağlam olduğu, sağ arka stop lambasının sağlam, sol arka stop lambasının sağlam olduğu, jant ve lastiklerinin iyi olduğu görüldü. Aracın ön camının çatlak olduğu, sağ dış ayna kabının yerinde olmadığı, bazı parçaların onarılarak boyanmış olduğu aracın kupa boyasının muhtelif yerlerinde çiziklerinin, eziklerin olduğu beyan edilmiştir.
        Ayrıntılı bilgi esatis.uyap.gov.tr adresindeki satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
        Satışta % 1 KDV, Binde 5,69 Damga Vergisi uygulanacaktır.

        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 11:56
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 11:56
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2025 - 11:56
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        Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2025 - 11:56

        21/04/2025

        (İİK m.114/4)

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02210749
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