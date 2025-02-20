Örnek No:55*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2024/12214 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/12214 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Küçükçekmece İlçe, SAFRA Mahalle/Köy, 12710 Parsel, -/1.normal/-/9 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz binanın taşıyıcı sistemi betonarme karkas, yapı nizamı ikiz nizam olup, 2 bodrum kat + zemin kat + 3normal kat+ ÇAP katlıdır. Bina 6 kat+ Çatı arası piyesi kattan ibarettir.12adet bağımsız bölüm tescil edilmiştir. Binanın dış cephesi ısı yalıtımlı, sıvalı ve boyalıdır. Bina girişi zemin katta, binanın yan cephesinde yer almakta, bina giriş kapısı camlı ferforje kapıdır. Bina giriş sahanlığı ve kat sahanlıkları ile merdiven basamakları granit kaplı olup duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Binada asansör yoktur. Dosya konusu 1. normal katta konumlu, 9 no.lu bağımsız bölüm, daire onanlı projesine göre: net 92,51m2, alanda salon, 3oda, mutfak, banyo ,wc ve hol hacimlerinden ibarettir. Dairenin salon ve odaların zemin döşemesi laminant parke kaplı, duvarları sıvalı ve boyalıdır. Banyo-wc 'nin zemini ve duvarları seramik kaplı olup duşakabin, klozet ve banyo dolabı-lavabo vardır. Mutfağın yer döşemesi ve duvarları seramik kaplı, sabit mutfak tezgahı granit olup tezgah altı ve üstü mutfak dolapları vardır. Hol zemin döşemesi seramik kaplı, duvarları sıvalı ve boyalıdır.Balkonların yer döşemesi seramik kaplıdır. Dairenin pencereleri pvc imalat ve ısıcamlı, iç kapıları panel kapı ve dış kapısı çelik kapıdır. Isıtma sistemi doğalgaz-kombidir. Elektrik ve sıhhi tesisatı bulunmaktadır. Binanın yaşı 8 yıl civarındadır. Binanın yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır. Dairenin salon ve odaların zemin döşemesi laminant parke kaplı, duvarları sıvalı ve boyalıdır. Banyo-wc 'nin zemini ve duvarları seramik kaplı olup duşakabin, klozet ve banyo dolabı-lavabo vardır. Mutfağın yer döşemesi ve duvarları seramik kaplı, sabit mutfak tezgahı granit olup tezgah altı ve üstü mutfak dolapları vardır. Hol zemin döşemesi seramik kaplı, duvarları sıvalı ve boyalıdır. Balkonların yer döşemesi seramik kaplıdır. Dairenin pencereleri pvc imalat ve ısıcamlı, iç kapıları panel kapı ve dış kapısı çelik kapıdır. Isıtma sistemi doğalgaz-kombidir. Elektrik ve sıhhi tesisatı bulunmaktadır. Binanın yaşı 8 yıl civarındadır. Binanın yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır.

Adresi :Kanarya Mahallesi, 1508 Sokak, 5 Dış Kapı No.Lu, 9 İç Kapı No.Lu Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 92,51 m2

İmar Durumu : Küçükçekmece İlçesi, Kanarya Mahallesi, 12710 parsel; 15.12.2006, 26.02.2018, 22.03.2021, 26.05.2022 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Küçükçekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında,İkiz Nizam 4 kat (İ-3), Konut Alanında kalmaktadır. Havamania kritelerinden dolayı, maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir.

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2025 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2025 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2025 - 14:55

18/02/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.