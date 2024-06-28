Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2023/32453 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/32453 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Başakşehir İlçe, HOŞDERE Mahalle/Köy, 649 Ada, 1 Parsel, 65 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi: Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi, Şht. Ast. Furkan Işık Bulvarı, Tual Bahçeşehir Sitesi, 4.Blok, No: 8, 10 Kat, D:65 Başakşehir/İstanbulBaşakşehir/ İSTANBUL

Dosyada bulunan mevcut bilirkişi raporuna göre: " Taşınmazın bünyesinde bulunduğu bina; 2 bodrum kat + zemin kat + 28 normal kat olmak üzere toplam 31 katlıdır. Bina girişi Kuzeydoğu cepheden zemin kattan site içerisine bağlantılı olarak projelendirilmiştir. Taşınmaz site içerisinde 31 kat şeklinde yapılmıştır. Giriş holü zemini, merdiven basamakları ve kat sahanlıkları mermer kaplanmış, merdiven kovası duvarı alçı astar üzeri saten plastik kaplamalı, bina giriş kapısı çelik malzemeden imal edilmiş, korkuluklar demir malzemeden imal edilmiş, dış cephesi dış cephe boyası ile kaplanmıştır. Değer tespitine konu olan mesken 10. kat, daire 65 nolu Meskendir. Mimari Projeye göre mesken: 3 oda, 1 salon, mutfak, hol, antre, 5 balkon ve 2 adet banyo+ wc‘den müteşekkil olup, meskenin oda ve salon taban alanları lamininant parke, ara ıslak (hol, antre, mutfak, banyo, wc) gibi, yerlerin taban alanları seramik mesken saten boyalı, kartonpiyerli, elektriği, suyu mevcut doğalgaz merkezi ısıtma sistemli, mutfak dolapları mobilya tezgahı granit, banyosu klozetli lavabolu, duşakabinli, duvarları fayans, iç doğramaları kanat ve kasaları Amerikan kapı, dış doğramaları pencere kanat ve kasaları çift cam pimapen, Mimari Projeye göre meskenin ~122,00 m2 net alanlı, ~140,00m2 brüt alanlı olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın giriş kapısı çelik, pencereleri PVC mamuldendir. Meskenin Site içerisinde, otoparklı, güvenlikli, bahçe peyzajlı, yüzme havuzlu iyi bir konumda olduğu görülmüştür." denilmiştir.

İmar Durumu :Başakşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün göndermiş olduğu; Söz konusu parsele ait imar durumu bilgisi yetkili müdürlüğün veri tabanına işlemiş olduğu mer'i imar planına ait sayısal verilerden alınmış olup, bugün itibariyle; 1/1000 ölçekli “07.02.2003 t.t.'li Bahçeşehir Sıvat-Yeşiltepe Mevkii, Dereköy Çiftliği Mevkii Revizyon Uygulama İmar Planı” ve 1/1000 ölçekli “22.09.2021 t.t.'li Ballıpınar, Sıvat-Yeşiltepe, Dereköy Çiftliği Mevkiileri Revizyon Uygulama İmar Planı Dereköy Çiftliğindeki İrtifalara İlişkin Plan Notu İlavesi” kapsamında Konut Alanında kalmakta olup, Blok Nizam, E:1,20 olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir.

Kıymeti : 5.600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2024 - 14:35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2024 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 14:35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 14:35

24/06/2024

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.