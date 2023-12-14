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        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 30.12.2023 - 00:00

        Örnek No:54*

        T.C.KÜÇÜKÇEKMECEİCRA DAİRESİ

        2023/29115 TLMT.
        TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/29115 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

        • Ziraat bankasının rehin'inden dolayı; 740 000.-TL nin altındaki satışlara cebren muvafakat vermediğini beyan etmesi nedeniyle, 740.000,00 ve satış masrafları vs. İle ihale olunur.
        Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
        1.050.000,00 1 Taşıt 34 NS 7396 araç, MITSUBISHI marka ;TİPİ CANTER TF B75 MT, CİNSİ: KAMYON ,MODEL: 2016,MOTOR NUMARASI: 2435810-ŞASİNUMARASI:NLTFEB91E01001302 RENGİ: BEYAZ, 3 kişilik kapalı frigofirik kasa kamyonun anahtarlarının ve ruhsatın görülmediği,muhtelif yerlerinde çizikler hasarlar olduğu tespit edilmiştir.

        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 10:35
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        Bitiş Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 10:35
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 10:35
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        Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 10:35

        14/12/2023 (İİK m.114/4)

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01958591
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