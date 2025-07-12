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        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 13.07.2025 - 00:00
        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2022/598 Esas
        KARAR NO : 2024/599


        Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/10/2024 tarihli ilamı ile sanık Turgut Temel hakkında beraat kararı, sanık İsmail Güneş hakkında TCK 15/1-f-son mad. Uyarınca 1 yıl 8 ay hapis ve 75000 TL adli para cezasının hükmün açıklanmasının Geri Bırakılmasına kararı verilmiş olup hükümler; müdafi ve Cumhuriyet Savcısı tarafından istinaf edilmekle; Tüm aramalara rağmen müşteki Davlet NURMETOV (Huseyın ve Dılbar oğlu, 17/11/1996 TÜRKMENİSTAN doğumlu. T.C.99705034120) bulunamamış, gerekçeli kararve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.
        7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNİN BİRİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 2 hafta içinde Mahkememize verilmek veya gönderilmek üzere bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak beyanının tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması yoluyla İSTİNAF kanun yoluna başvurabileceği, başvurulmadığı takdirde yasa yoluna başvurma hakkını kaybedeceğiniz ve kararın kesinleşebileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 11.07.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02260092
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