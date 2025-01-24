T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2022/312 Esas

KARAR NO : 2024/473



Mahkememizin 23.09.2024 tarih, 2022/312 Esas, 2024/473 Karar sayılı ilamı ile sanık Etehem Demir hakkında Resmi Belgede Sahtecilik ve Mühürde Sahtecilik suçlarından yapılan yargılama sonunda sanığın her iki suçtan da cezalandırılmasına karar verildiği,

Bugüne kadar yapılan tüm aramalara rağmen mahkememiz gerekçeli kararı Turabi ve Hedis oğlu 14.03.1985 doğumlu müşteki Mehmet Abdullah Aslan'a tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilgilinin bilgisine en emin şekilde ulaşılabileceği bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiş olup,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde de mahkememize veya sanığın bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanı tutanağa geçirilerek Hakime onaylatılmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna gidilebileceği İLAN OLUNUR. 23.01.2025