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        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 06.03.2025 - 00:00
        T.C.
        KÜÇÜKÇEKMECE
        1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2025/119 Esas

        12.02.2025


        Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; İSTANBUL ili, ZEYTİNBURNU ilçesi, MERKEZEFENDİ mah/köy, 6 Cilt, 81 Aile sıra no, 17 sırada nüfusa kayıtlı, HÜSEYİN FEHMİ ve EMİNE oğlu/kızı, 22/01/1969 doğumlu 5 seneyi aşkın bir süredir gaip olduğu iddiası ile, gaiplik kararı istenilen MURAT KIZILGÜL'ü gören bilen duyan varsa mahkemeye müracaat etmek üzere iş bu ilan tarihinden itibaren 2 ay içerisinde mahkememizin 2025/119 Esas sayılı dosyasına bildirilmesi, TM.K. nun 33. maddesi gereğince ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02183937
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