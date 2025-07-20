T.C. KOZAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. KOZAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2025/48 Esas

DAVALI : ÜNZİLE KÖSE- 128****402- Mehmet ve Fatma'dan olma, 1973 doğumlu,

Davacı tarafından aleyhinize açılan Adana ili Kozan İlçesi Salmanlı Köyü 105 Ada 106 Parsel sayılı taşınmazın Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adresiniz tespit edilemediğinden tebligat yapılamamış, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip tutanağı, tevzi formunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü:06/11/2025 günü saat: 09:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.