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        T.C. KOZAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 21.07.2025 - 00:00
        İLAN
        T.C. KOZAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2025/48 Esas

        DAVALI : ÜNZİLE KÖSE- 128****402- Mehmet ve Fatma'dan olma, 1973 doğumlu,
        Davacı tarafından aleyhinize açılan Adana ili Kozan İlçesi Salmanlı Köyü 105 Ada 106 Parsel sayılı taşınmazın Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkememizce adresiniz tespit edilemediğinden tebligat yapılamamış, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip tutanağı, tevzi formunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Durusma Günü:06/11/2025 günü saat: 09:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02262771
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