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        T.C. KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 18.04.2025 - 00:00
        T.C.
        KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İLAN

        ESAS NO : 2024/220 Esas
        DAVA KONUSU :ALACAK (KURUM ZARARI NEDENİYLE)
        DAVACI :ADALET BAKANLIĞI
        DAVALI :ENGİN KARSLI (Fehmi ve Fatma oğlu, 1988 doğumlu)
        DAVA AÇILIŞ TARİHİ :11/10/2024


        KONU :Körfez İcra Müdür Yardımcılığı görevini yürüten davalının 16/07/2024-02/08/2024 tarihleri arasında 14 gün göreve gelmediği ve mazeret bildirmediği anlaşılmıştır. 657 sayılı DMK 'nun 94/1 maddesi uyarınca mazeretsiz ve izinsiz 10 gün göreve gelmediğinin anlaşılması üzerine 26/07/2024 tarihi itibariyle görevinden çekilmiş kabul edilerek müstafi sayılmıştır. Davalıya çalışmadığı günlere isabet eden 83.213,57 TL peşin/fazla ödenen tutarın tahsil edilememesi sebebiyle dava açıldığı anlaşılmıştır.


        İHTAR :Dava dilekçesi özeti yukarıda yapılmış olup, ilan tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesi ibraz etmeniz, iki haftalık kesin sürede cevap vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve 131. maddesi gereği cevap dilekçesi verilir de ilk itirazları bildirmez iseilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağınız HMK 150. m gereği ön inceleme aşamasında delil ile ilgili eksikliğin tamamlanabileceği aksi halde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağınız tarafınıza İHTAR OLUNUR.


        Dair hakkınızda açılan dava dilekçesi özetinin iş bu gazetede tebliğinden itibaren 15 gün sonra yukarıda adı geçen davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ve müteakip 15 gün sonra da kesinleşeceği, tebliğ yerine kaim olmak üzere İLAN OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02208026
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