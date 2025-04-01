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        T.C. KONYA 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 02.04.2025 - 00:00
        T.C.
        KONYA 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        DOSYA NO : 2023/529 Esas
        KARAR NO : 2024/114

        İLAN

        Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/02/2024 tarihli ilamı ile sanık Yusuf Sait ÜLKÜER'in CMK'nun 223/2-e maddesi gereğince beraatine karar verilmiş olup, dosyamızda Müşteki olarak bulunan Abdulazim ve İdrisiye kızı 12/10/1964 FAS doğumlu, Fatıma ABOUALI'nin bilinen adresine büyükelçilik aracılığı ile tebligat çıkartılmış, tebligatın iade gelmesi üzerine kolluk araştırması da yapılarak tüm aramalara rağmen adresi tespit edilememiş, gerekçeli karar tebliği yapılamamıştır.
        7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince; 1-Her ne kadar sanık hakkında Hırsızlık suçundan TCK'nın 142/2-h, 143/1 maddeleri gereğince cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden yüklenen suçun sanık tarafından işlediğinin sabit olmadığı anlaşıldığından CMK'nun 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE, karar verilmiş olup,Gerekçeli kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesine göre ilgilinin bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verecekleri dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ve düzenlenecek tutanakla ve hakim tarafından onaylanmış suretiyle veya ilgili tutuklu ya da hükümlü ise Ceza İnfaz Kurumu veya Tutukevi Müdürüne verilen dilekçe ya da beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle 5271 sayılı CMK'nun 272 ve 273 maddelerinde belirtilen İstinaf (Konya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi) yoluna başvurabileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.14/03/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02198791
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