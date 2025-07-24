T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/311 SATIŞ TAŞINMAZIN
GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/311 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, IŞIK Mahalle/Köy, 2117 Ada, 154 Parsel, 4.kat 15 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Işıklar Mahallesi Asalet Sokak Şişli Sitesi No:15 Kat:4/14 Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 84,54 m2
Arsa Payı : 2/30
İmar Durumu :Ana taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planında 5 kat ikiz mesken sahası içerisinde yer almaktadır. Parsel imar uygulaması görmüş imar parseli konumundadır.
Kıymeti : 1.800.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 10:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 10:05
|2.Artırma
|Başlangıç T3arih ve Saati : 03/10/2025 - 10:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2025 - 10:05
2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, ÖZLEM Mahalle/Köy, 28850 Ada, 8 Parsel, 2.kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Kılınçarslan Mahallesi, Salimdede Sokak, No:4/5 Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 141 m2
Arsa Payı : 2400/115200
İmar Durumu :Ana taşınmaz Mesken sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 4.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 11:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 11:05
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2025 - 11:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2025 - 11:05
3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, IŞIK Mahalle/Köy, 2423 Ada, 211 Parsel, 1.kat 6 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Bedir Mahallesi, Ataseven Caddesi, No:48/2Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 113 m2
Arsa Payı : 53/791
İmar Durumu :Ana taşınmaz 5 Kat Ayrık Mesken sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 2.300.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 12:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 12:05
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2025 - 12:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2025 - 12:05
4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, IŞIK Mahalle/Köy, 1924 Ada, 126 Parsel, Zemin.kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı dükkan nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Işıklar Mahallesi, Yeğenoğlu Sokak, No:42/B Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 20 m2
Arsa Payı : 2/120
İmar Durumu :Ana taşınmaz 5 Kat İkiz Mesken sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 800.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 13:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 13:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2025 - 13:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2025 - 13:35
18/06/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.