T.C.

KONYA 6. AİLE MAHKEMESİ



Sayı :2024/296 Esas

Konu : ilan hk.

26/11/2024



İLAN METNİ

Davacı , MELTEM ÇINAR ile Davalı, MUSTAFA ÇINAR arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;Davalının adresine çıkan davetiyelerin iade dönmesi nedeniyle mahkememizin 04/11/2024 tarihli ara kararı ile davalıya dava dilekçesi, tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.Davacı vekili mahkememize müracaat ederek, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile tarafların boşanmalarına, müşterek çocuk Muhammed Ramazan Çınar'ın velayetinin davacı annesine verilmesine, müşterek çocuk lehine aylık 12.000,00 TL tedbir ve iştirak nafakası, müvekkili lehine 12.000,00 TL tedbir ve yoksulluk nafakası ile yine müvekkili lehine 1.000.000,00 TL maddi 1.000.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesini,harç ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya tahmil edilmesine karar verilmesi talebiyle dava açılmış olup,davalının adresine çıkartılan davetiyelerin iade dönmesi nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiş olup, iş bu ilanın yayın tarihinden itibaren iki hafta içinde cevap ve delil dilekçesini masrafları ile birlikte mahkememize bildirmeniz, bildirmediğiniz takdirde dava dilekçesindeki iddiaları inkar etmiş sayılacağınız hususu dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : MUSTAFA ÇINAR - 12749667406 İLGİLİ KİŞİ : MUSTAFA ÇINAR - 12749667406 Side Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 22(Mis Çamaşırhanesi) Manavgat/ ANTALYA KONYA ili, SEYDİŞEHİR ilçesi, GEVREKLİ mah/köy, 21 Cilt, 188 Aile sıra no, 26 sırada nüfusa kayıtlı, RAMAZAN ve ZARİFE oğlu/kızı, 15/06/1985 dogumlu,

Not: Mahkememiz dosyası ADLİ YARDIM TALEPLİ olduğundan ilanen tebligat masrafları suç üstü ödeneğinden karşılanacaktır.