Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. KONYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 20.10.2025 - 00:00
        T.C.
        KONYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/30 Tereke
        16.10.2025

        İLAN METNİ

        DURUŞMA GÜN VE SAATİ :16/01/2026 - 09:15
        MİRASÇI :FATMA COŞKUN


        Mahkememize açılan ve görülmekte olan Tereke davası nedeniyle;
        Müteveffa Baki Ölmez'den intikal eden terekenin teslimi için mirasçı Fatma Coşkun'un tebligata elverişli hiçbir adresinin bulunmaması nedeni ile ihbar dilekçesi ve duruşma zaptının ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
        İş bu ilan ihbar dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçmek üzere ilan (tebliğ) tarihinden itibaren Müteveffadan intikal eden terekeyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya katılmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde müteveffadan intikal eden terekeyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususları İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02315143
        Yazı Boyutu