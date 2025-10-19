T.C.

KONYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2024/30 Tereke

16.10.2025



İLAN METNİ

DURUŞMA GÜN VE SAATİ :16/01/2026 - 09:15

MİRASÇI :FATMA COŞKUN



Mahkememize açılan ve görülmekte olan Tereke davası nedeniyle;

Müteveffa Baki Ölmez'den intikal eden terekenin teslimi için mirasçı Fatma Coşkun'un tebligata elverişli hiçbir adresinin bulunmaması nedeni ile ihbar dilekçesi ve duruşma zaptının ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

İş bu ilan ihbar dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçmek üzere ilan (tebliğ) tarihinden itibaren Müteveffadan intikal eden terekeyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya katılmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde müteveffadan intikal eden terekeyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususları İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.