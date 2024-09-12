T.C.

KONYA 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/3 TEREKE SATIŞ TAŞINMAZIN

GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3 TEREKE SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, ŞATIR Mahalle/Köy, İKİ HAN ARASI Mevkii, 6656 Ada, 7 Parsel, A- KONU TAŞINMA ...

Adresi : Adana Çevre Yolu 19.Km No: Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 58.809,89 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 75.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 10:35

Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 10:35

Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 10:35

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KÖYCEĞİZ Mahalle/Köy, DAHİLLER Mevkii, 2599 Ada, 20 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bö ...

Adresi : Köyceğiz Mahallesi Faruk Sok No:20Meram / KONYA

Yüzölçümü : 411 m2

Arsa Payı : 1/2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 5.250.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 10:46

Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 10:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 10:46

Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 10:46

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KÖYCEĞİZ Mahalle/Köy, DAHİLLER Mevkii, 2599 Ada, 20 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bö ...

Adresi : Köyceğiz Mah. Faruk Sok. No:20 Meram / KONYA

Yüzölçümü : 411 m2

Arsa Payı : 1/2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 5.250.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 10:56

Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 10:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 10:56

Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 10:56

4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KÖYCEĞİZ Mahalle/Köy, DAHİLLER Mevkii, 2599 Ada, 17 Parsel, A- KONU TAŞINMAZIN ...

Adresi : Köyceğiz Mahallesi Faruk Sok. No: Meram / KONYA

Yüzölçümü : 431 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 5.732.300,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 11:06

Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 11:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 11:06

Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 11:06

5 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KÖYCEĞİZ Mahalle/Köy, DAHİLLER Mevkii, 2599 Ada, 18 Parsel, A- KONU TAŞINMAZIN ...

Adresi : Köyceğiz Mahallesi Faruk Sok. No: Meram / KONYA

Yüzölçümü : 450 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 5.985.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 11:16

Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 11:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 11:16

Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 11:16

6 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, 2. MAHALLE Mahalle/Köy, 13910 Ada, 2 Parsel, 119 Nolu Bağımsız Bölüm A- KON ...

Adresi : İhsaniye Mahallesi Vatan Caddesi No:15/606Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 1.377 m2

Arsa Payı : 20/3360

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 800.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 11:26

Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 11:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 11:26

Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 11:26

7 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, 2. MAHALLE Mahalle/Köy, 13910 Ada, 2 Parsel, 136 Nolu Bağımsız Bölüm A- KON ...

Adresi : İhsaniye Mahallesi Vatan Cad. No:15/605 Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 1.377 m2

Arsa Payı : 20/3360

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 650.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 11:36

Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 11:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 11:36

Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 11:36

8 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, 2. MAHALLE Mahalle/Köy, 13910 Ada, 2 Parsel, 118 Nolu Bağımsız Bölüm A- KON ...

Adresi : İhsaniye Mah. Vatan Cad. No:15/606 Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 1.377 m2

Arsa Payı : 20/3360

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 460.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 11:46

Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 11:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 11:46

Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 11:46

9 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, 2. MAHALLE Mahalle/Köy, 13910 Ada, 2 Parsel, 137 Nolu Bağımsız Bölüm A- KON ...

Adresi : İhsaniye Mah. Vatan Cad. No:15/605 Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 1.377 m2

Arsa Payı : 20/3360

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 750.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 11:56

Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 11:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 11:56

Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 11:56

10 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, 2. MAHALLE Mahalle/Köy, 13910 Ada, 2 Parsel, 120 Nolu Bağımsız Bölüm A- KON ...

Adresi : İhsaniye Mah. Vatan Cad. No:15/606 Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 1.377 m2

Arsa Payı : 20/3360

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 385.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 12:06

Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 12:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 12:06

Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 12:06

11 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, 2. MAHALLE Mahalle/Köy, 13909 Ada, 7 Parsel, 31 Nolu Bağımsız Bölüm A- KONU ...

Adresi : 2.Mahalle Vatan Cad. Selay İşhanı No:6/501Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 698 m2

Arsa Payı : 32/1396

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.450.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 12:16

Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 12:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 12:16

Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 12:16

08/09/2024

(İİK m.114 ve m.126)

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