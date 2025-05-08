T.C.

KONYA

2. İCRA CEZA MAHKEMESİ



Dosya No : 2024/74-Ceza Dava Dosyası

T.C KONYA 2. İCRA CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

Sayın HÜSEYİN DOĞAN



( TC: 16097539842, Yaşar ve Münire oğlu, 01/01/1980 doğumlu,)

Müşteki MÜRSEL KOZAN vekili tarafından hakkınızda 2024/74 esas sayılı dosyadan Karşılıksız Çek Keşide Etmek suçundan şikayette bulunulmuştur. Mahkememizde Karşılıksız Çek Keşide Etmek suçu yönünden dava etmekte olup, 27/05/2025 günü saat: 10.26'da duruşmanız olduğu ilanen tebliğ olunur. "Belirtilen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz, mazeret bildirmediğiniz veya kendinizi vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde İİK.'nun 349/5 ve 194. Maddeleri gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve karar verileceği ihtar olunur". 26.03.2025