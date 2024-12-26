T.C.

KOCAELİ

2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/957 Esas

DAVALI : MİZBAH SOYLU Rengarenk Night Clup-Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Gölcük Caddesi No:28 İznik/ BURSA



Davacı İLKNUR SOYLA tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme tensip tutanağı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 26/02/2025 günü saat: 09.30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK 139 m. gereğince sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi için gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 04/11/2024