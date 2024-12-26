Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. KOCAELİ 2. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.12.2024 - 00:00
        T.C.
        KOCAELİ
        2. AİLE MAHKEMESİ

        ESAS NO : 2023/957 Esas
        DAVALI : MİZBAH SOYLU Rengarenk Night Clup-Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Gölcük Caddesi No:28 İznik/ BURSA


        Davacı İLKNUR SOYLA tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme tensip tutanağı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Durusma Günü: 26/02/2025 günü saat: 09.30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK 139 m. gereğince sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi için gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 04/11/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02146462
        Yazı Boyutu