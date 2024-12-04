T.C.

KIRŞEHİR 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Dosya No : 2024/22 Esas

Mahkememizce yapılan yargılama neticesinde 04/06/2024 tarihli karar ile Sanık Raad ve Tıswahın Mhmod oğlu 19/5 doğumlu Omar RAAD MOHAMMED MOHAMMED hakkında TCK 226/3-262 maddeleri uygulanarak neticeten 1 yıl 8 ay hapis ve 80 tl adli para cezasına hükmedilmiş ve CMK 231/5,8 maddeleri uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir. Tüm araştırmalara rağmen sanığın adresinin tespit edilememesi nedeniyle verilen kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup en son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmak üzere tebliğden itibaren İKİ HAFTA içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile Kırşehir ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.