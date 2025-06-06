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        T.C. KIRŞEHİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 07.06.2025 - 00:00
        T.C.
        KIRŞEHİR
        1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Sayı : E.15004184-2023/645-Ceza Dava Dosyası
        25.04.2025
        İ L A N
        KIRŞEHİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        Mahkememizin 2023/645 Esas -2024/311 Karar sayılı ilamı ile sanık Amanullah Fakiri'nin üzerine atılı "Basit Yaralama" suçunu işlediği sabit olduğundan TCK'nun 86/2, 86/3-a, 62, CMK'nun 251/3, TCK'nun 52'nci maddesi uygulanarak neticeten 3.360, 00-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
        Kararın sanık ve müştekiye tebliği için yapılan araştırmada Afganistan uyruklu sanık 01/01/1991 doğumlu Amanullah FAKİRİ ile 01/01/1999 doğumlu Raziye FAKİRİ'nin adresine ulaşılamamış olup, kararın ilanen tebliğine karar verilmiş veen son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzimi ile İTİRAZ edebileceği, İTİRAZ EDİLMESİ HALİNDE CMK'nun 252/2'nci maddesine göre genel usullere göre yeniden yargılama yapılacağı ve 251'inci madde kapsamında basit yargılama usulüne göre verdiği hükümle bağlı kalınmayacağı ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02238610
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