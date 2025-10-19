İ L A N

T.C. KIRKLARELİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/520 Esas

Konu :

10.10.2025

HÜSEYİN KÖYBAŞI tarafından talep edilmekle Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ŞÜKRAN KÖYBAŞI'nın gaipliği hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde herhangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Hasan kızı ŞÜKRAN KÖYBAŞI isimli şahsın gaipliğine karar verileceği hususu Türk Medeni Kanunu'nun 32 ve 33. maddeleri gereğince 2. KEZ İLAN OLUNUR. 10.10.2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 313*****554

ADI SOYADI : ŞÜKRAN KÖYBAŞI

BABA ADI : HASAN

DOĞUM TARİHİ : 10/06/1947