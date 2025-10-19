Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. KIRKLARELİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 20.10.2025 - 00:00
        İ L A N
        T.C. KIRKLARELİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/520 Esas
        Konu :

        10.10.2025

        HÜSEYİN KÖYBAŞI tarafından talep edilmekle Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Aşağıda açık kimliği bulunan ŞÜKRAN KÖYBAŞI'nın gaipliği hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde herhangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Hasan kızı ŞÜKRAN KÖYBAŞI isimli şahsın gaipliğine karar verileceği hususu Türk Medeni Kanunu'nun 32 ve 33. maddeleri gereğince 2. KEZ İLAN OLUNUR. 10.10.2025

        GAİP

        TC KİMLİK NO : 313*****554
        ADI SOYADI : ŞÜKRAN KÖYBAŞI
        BABA ADI : HASAN
        DOĞUM TARİHİ : 10/06/1947

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02315456
