Örnek No:55*

T.C.

KIRIKKALE İCRA DAİRESİ



2024/6497 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6497 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, DOĞANAY Mahalle/Köy, 567 Ada, 117 Parsel, Satışa konu taşınmaz

Adresi : Taşınmaz Merkez Hasandede Köyü Sınırları içinde567 Ada 117 parsel Merkez/KIRIKKALE

Yüzölçümü : 4.108,60 m2

Arsa Payı : 1/1

Kıymeti : 3.489.214,97 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 11:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 11:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 11:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 11:24



13/01/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.