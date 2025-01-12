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        T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 13.01.2025 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
        2024/232 TLMT.

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/232 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, ERENLER Mahalle/Köy, 1876 Ada, 1 Parsel, 60 Nolu B.B
        Adresi : Bayraktepe Mahallesi Şehit Sinan Topaç Sokak No : 1B/60 Yahşihan / KIRIKKALE
        Yüzölçümü : 6.880,78 m2
        Arsa Payı : 3861/688078
        İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık nizam 15 kat emsalinin 2,75 olduğu, yençok = 45,50 metre ön,arka ve yan bahçe mesafelerinin 10 metre olduğu tespit edilmiştir.
        Kıymeti : 3.000.000,00 TL
        KDV Oranı : %1
        Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 11:01
        --------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2025 - 11:01
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2025 - 11:01
        --------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 11:01

        09/01/2025

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02154691
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