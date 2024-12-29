Örnek No:55*

T.C.

KIRIKKALE

İCRA DAİRESİ

2024/348 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/348 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, KURTULUŞ 2.KISIM Mahalle/Köy, 4.normal kat Mevkii, 5546 Ada, 4 Parsel, 8 Nolu B.B

Adresi : Kaletepe Mahallesi 1021. Sokak 4 Numaralı Girişe Sahip Binada 4. Katta 8 Nolu B.BMerkez / KIRIKKALE

Yüzölçümü : Net 107,00 m2

Arsa Payı : 876/8760

İmar Durumu :İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Konut+Ticari Alan Ayrık Nizam 5 kat Hmax.15,50 m

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 10:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 10:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 10:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 10:59

26/12/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.