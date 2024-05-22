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        T.C. KIRIKHAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.05.2024 - 00:00
        İ L A N
        T.C. KIRIKHAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/176 Esas

        Davalı : AYHAN AKKURT


        Davacı SEMRA ZANBAY ile davalı AYHAN AKKURT arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkememizce davalıya çıkartılan dava dilekçesi tebligatının bilinen tüm adreslerine yapıldığı, ancak şahsa ulaşılamadığından bila ikmal iade döndüğü, şahsın mernis adresinin mevcut olmaması sebebiyle tebligat yapılamayacağı anlaşıldığından dava dilekçesi ile tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Davalıya ilan tarihinden itibaren HMK'nun 122,126 ve 129 Maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için davacı sayısından bir fazla ve ayrı posta gideri ile tanık dahil tüm delillerini ve varsa ilk itirazlarını iki haftalık süre içerisinde mahkememize sunması aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen tüm vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususunun İHTARI 7201 sayılı T.K'nun 28 ve devamı maddeleri uyarınca davalı Ayhan AKKURT'a dava dilekçesi ile tensip zaptının tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02036999
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