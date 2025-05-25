T.C. KİLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KİLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/255 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü tarafından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesine göre (değişik 4650) açılan ve aşağıda esas numarası yazılı Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davalarında,

1-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

2-Husumet Tedaş Genel Müdürlüğü'ne yöneltilecektir.

3-Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde, kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli mahkememizin Kilis Vakıflar Bankası Şubesi'ne yatırılacaktır.

5-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri. Keyfiyet 2942 sayılı Yasanın (değişik 4650) 10. Maddesi uyarınca duyurulur.25/04/2025

DOSYA NO TAŞINMAZ BİLGİSİ 2025/254 Esas Kilis ili, Elbeyli ilçesi, Hürriyet Mah/Köy 105 ada 6 parsel 2025/255 Esas Kilis ili, Elbeyli ilçesi, Hürriyet Mah/Köy 105 ada 7 parsel 2025/256 Esas Kilis ili, Elbeyli ilçesi, Hürriyet Mah/Köy 105 ada 1 parsel 2025/257 Esas Kilis ili, Elbeyli ilçesi, Elbeyli Mah/Köy 0 ada 121 parsel 2025/258 Esas Kilis ili, Elbeyli ilçesi, Turanlı Mah/Köy 127 ada 2 parsel 2025/259 Esas Kilis ili, Elbeyli ilçesi, Turanlı Mah/Köy 135 ada 5 parsel 2025/260 Esas Kilis ili, Elbeyli ilçesi, Turanlı Mah/Köy 135 ada 3 parsel 2025/261 Esas Kilis ili, Elbeyli ilçesi, Turanlı Mah/Köy 126 ada 1 parsel 2025/262 Esas Kilis ili, Elbeyli ilçesi, Geçerli Mah/Köy 214 ada 2 parsel 2025/263 Esas Kilis ili, Elbeyli ilçesi, Geçerli Mah/Köy 222 ada 1 parsel 2025/264 Esas Kilis ili, Elbeyli ilçesi, Geçerli Mah/Köy 224 ada 1 parsel 2025/265 Esas Kilis ili, Elbeyli ilçesi, Geçerli Mah/Köy 225 ada 1 parsel 2025/266 Esas Kilis ili, Elbeyli ilçesi, Geçerli Mah/Köy 226 ada 1 parsel 2025/267 Esas Kilis ili, Elbeyli ilçesi, Selmincik Mah/Köy 126 ada 14 parsel 2025/271 Esas Kilis ili, Elbeyli ilçesi, Selmincik Mah/Köy 126 ada 10 parsel 2025/272 Esas Kilis ili, Elbeyli ilçesi, Selmincik Mah/Köy 124 ada 6 parsel