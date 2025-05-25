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        T.C. KİLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.05.2025 - 00:00
        T.C.
        KİLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/255 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü tarafından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesine göre (değişik 4650) açılan ve aşağıda esas numarası yazılı Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davalarında,
        1-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.
        2-Husumet Tedaş Genel Müdürlüğü'ne yöneltilecektir.
        3-Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde, kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
        4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli mahkememizin Kilis Vakıflar Bankası Şubesi'ne yatırılacaktır.
        5-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri. Keyfiyet 2942 sayılı Yasanın (değişik 4650) 10. Maddesi uyarınca duyurulur.25/04/2025

        DOSYA NO TAŞINMAZ BİLGİSİ
        2025/254 Esas Kilis ili, Elbeyli ilçesi, Hürriyet Mah/Köy 105 ada 6 parsel
        2025/255 Esas Kilis ili, Elbeyli ilçesi, Hürriyet Mah/Köy 105 ada 7 parsel
        2025/256 Esas Kilis ili, Elbeyli ilçesi, Hürriyet Mah/Köy 105 ada 1 parsel
        2025/257 Esas Kilis ili, Elbeyli ilçesi, Elbeyli Mah/Köy 0 ada 121 parsel
        2025/258 Esas Kilis ili, Elbeyli ilçesi, Turanlı Mah/Köy 127 ada 2 parsel
        2025/259 Esas Kilis ili, Elbeyli ilçesi, Turanlı Mah/Köy 135 ada 5 parsel
        2025/260 Esas Kilis ili, Elbeyli ilçesi, Turanlı Mah/Köy 135 ada 3 parsel
        2025/261 Esas Kilis ili, Elbeyli ilçesi, Turanlı Mah/Köy 126 ada 1 parsel
        2025/262 Esas Kilis ili, Elbeyli ilçesi, Geçerli Mah/Köy 214 ada 2 parsel
        2025/263 Esas Kilis ili, Elbeyli ilçesi, Geçerli Mah/Köy 222 ada 1 parsel
        2025/264 Esas Kilis ili, Elbeyli ilçesi, Geçerli Mah/Köy 224 ada 1 parsel
        2025/265 Esas Kilis ili, Elbeyli ilçesi, Geçerli Mah/Köy 225 ada 1 parsel
        2025/266 Esas Kilis ili, Elbeyli ilçesi, Geçerli Mah/Köy 226 ada 1 parsel
        2025/267 Esas Kilis ili, Elbeyli ilçesi, Selmincik Mah/Köy 126 ada 14 parsel
        2025/271 Esas Kilis ili, Elbeyli ilçesi, Selmincik Mah/Köy 126 ada 10 parsel
        2025/272 Esas Kilis ili, Elbeyli ilçesi, Selmincik Mah/Köy 124 ada 6 parsel
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02230250
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