T.C.

KESKİN ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



DOSYA NO :2024/585 Esas

Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti Hakaret suçundan Nevzat ve Fatma oğlu 15.02.1975 doğumlu Sami CANÖZ hakkında yapılan yargılama neticesinde; 1.Her ne kadar sanık hakkında Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan iddianame düzenlenerek mahkememize kamu davası açılmışsa da; müşteki Rıdvan TURAN'ın adresinin Toroslar/MERSİN olduğu, bu nedenle yetkili mahkemenin Mersin Asliye Ceza Mahkemeleri olduğu anlaşılmakla CMK'nın 12, 13 vd. maddeleri gereğince mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE,2.Dosyanın görevli ve yetkili Mersin Asliye Ceza Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

3.Yargılama giderlerinin görevli ve yetkili Mahkemece karara bağlanmasına,

Dair karar verilmiştir.

Nevzat ve Fatma oğlu 15.02.1975 doğumlu Sami CANÖZ'ün yokluğunda verilen karar kendisine tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince İlanen Tebliğine karar verilmiş olup;

İlanın resmi gazetede yayınlanmasından onbeş gün sonra hükmün tebliğ olunmuş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunulmak suretiyle Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edebileceği, süresinde itiraz edilmemesi halinde kararın kesinleşerek infaz edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.